A San Valentino dedicate una poesia d’amore (scritta da un’intelligenza artificiale)

«Quando / i tuoi passi / giungono all’alba / e l’orizzonte / della notte / ti circonda e ti rovescia / mi trascini come il tramonto / a diventare luna».

Sembra una normale e melensa poesia d’amore e, invece non lo è. Almeno nel senso più tradizionale del termine. “Tutto il mio amore” è il secondo volume di una trilogia di raccolte poetiche prodotte da Numero Cromatico ed elaborate da intelligenze artificiali basate su algoritmi scritti dallo stesso gruppo di ricerca artistica. Il primo volume, “Poesie sulla fine”, raccoglieva una serie di scritti realizzati dall’Intelligenza Artificiale POE – Poetry Of the End e incentrati sulla fine, tra testi in memoria, epitaffi ed epigrammi. “Tutto il mio amore” raccoglie testi composti dall’Intelligenza Artificiale ILY – I Love You, istruita per scrivere poesie d’amore. Il volume è stampato con tecnologia risograph su carte riciclate Favini e presenta 136 pagini di immagini e testi. Una soluzione alternativa rispetto ai tradizionali biglietti dei Baci Perugina.

«Sono io l’oggetto / della tua ricerca. / La parola è sempre / l’oggetto dell’amore».

Fondato su un approccio scientifico all’arte, Numero Cromatico presta particolare attenzione alle più recenti scoperte neuroscientifiche, incrociando ambiti quali neuroestetica, estetica empirica, psicologia sperimentale, letteratura, digital humanities e comunicazione visiva. Composto da artisti, storici dell’arte, ricercatori, progettisti, designer, linguisti, filmmaker, a partire dal 2016 il gruppo ha aperto a Roma uno spazio sperimentale in cui presentare le proprie ricerche al pubblico. Nel 2019, ad ArtVerona, svolge il primo esperimento di neuroestetica in una fiera d’arte in Italia, vincendo il premio i10 come migliore realtà indipendente. Nel 2020 vince il bando Exhibit Program della DGCC MiBACT. Nel 2021 viene selezionato per un grant da parte della Brain Awareness Week promosso da FENS e Dana Foundation, e vince il Re:humanism Art Prize e la decima edizione dell’Italian Council, bando promosso dalla DGCC del MiC.

Attualmente Numero Cromatico è in mostra a Roma, nella Galleria T293, con “The future will not wait for us”, un progetto inedito dedicato ad alcuni temi centrali della propria ricerca, come la relazione tra naturale e artificiale e l’attivazione di una relazione critica tra il fruitore e l’opera.

«Le mie letture, / la tua scrittura, / le nostre esperienze. / Lascio quest’opera come testimonianza / di ciò che ho visto, / eterna lotta / del mio desiderio».

