C’è tempo fino al 5 settembre 2023 per rispondere alle due open call dedicate agli artisti emergenti e lanciate nell’ambito di Art Days – Napoli Campania, progetto di arte contemporanea diffusa in regione, promosso dall’Associazione Attiva Cultural Projects ETS, la cui terza edizione di terrà dal 19 al 29 ottobre 2023. In palio, due residenze artistiche, ognuna caratterizzata da un contesto specifico, in stretto dialogo con il territorio e le sue stratificazioni, dalle suggestioni dell’archeologia alla tradizione del saper fare.

Wine Wise

Wine Wise. Metodologie della trasformazione è l’open call sviluppata in collaborazione con l’azienda Agricola Bellaria. Il Premio prevede una residenza artistica finalizzata alla realizzazione di un intervento site-specific presso la splendida cantina di Roccabascerana, provincia di Avellino. L’Azienda Agricola Bellaria promuove un percorso di produzione del vino tra tradizione e tecnologia, raccontando così l’indissolubile legame della cantina con il territorio.

L’artista selezionato soggiornerà gratuitamente nell’azienda vitivinicola scelta o in una struttura ricettiva nei pressi delle stessa, per un periodo di residenza di tre settimane nel mese di ottobre 2023. Durante la residenza l’artista avrà la possibilità di sviluppare e produrre un progetto site specific ideato nell’ambito dell’open call con un premio produzione di 1000,00 €. La giuria selezionatrice è composta dal team Art Days – Napoli Campania – Martina Campese, Raffaella Ferraro, Letizia Mari, Valeria Bevilacqua –, da un rappresentante dell’azienda Agricola Bellaria, dal collezionista Fabio Agovino e dalla curatrice indipendente Chiara Pirozzi.

Flegreo per il contemporaneo

Flegreo per il contemporaneo – Art Residency, è invece l’open call organizzata in collaborazione con l’Associazione Aporema, finalizzata alla presentazione di un intervento di arte partecipativa da realizzarsi presso il Castello di Baia, a Bacoli, provincia di Napoli, in partnership con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Edificato tra il 1490 e il 1493 dagli Aragonesi sui resti di una villa romana della quale è ancora visibile la pavimentazione nell’area del Padiglione Cavaliere e ingrandito tra il 1500 e il 1700 durante il Viceregno spagnolo, il Castello oggi domina la vetta del promontorio che chiude a sud il golfo di Baia e ospita il Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento della comunità locale, chiamata a ridefinire la propria relazione con uno dei siti dell’area flegrea.

L’artista (duo o collettivo) selezionato soggiornerà gratuitamente presso una struttura per un periodo di residenza di tre settimane durante il mese di ottobre 2023, ricevendo un premio produzione di 1000,00 €. La giuria selezionatrice è composta dai team di Art Days e di Aporema O.N.L.U.S, dal Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, dal collezionista Fabio Frasca e dalla curatrice indipendente Alessandra Troncone.

Art Days 2023: le novità

80 appuntamenti, 52 enti e 29 partner coinvolti, sono alcuni dei numeri dell’edizione 2022 di Art Days, che si diffuse tra le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, con partecipazioni istituzionali quali la Reggia di Caserta, il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oltre che di gallerie d’arte, associazioni e spazi indipendenti. La scorsa edizione, a vincere il premio WineWise furono quattro artisti: Andrea Bolognino (Napoli, 1991), Giovanni Chiamenti (Verona, 1992), Miriam Montani (Cascia, 1986) e il duo artistico TRANSPECIES (Valentina Avanzini, ricercatrice Parma, 1995; Emanuele Resce, artista, Benevento, 1987) dislocati in quattro cantine della Regione. Per il premio Flegreo per il contemporaneo, fu scelto invece Niccolò Moronato (Padova, 1985), per il sito archeologico ex Macellum – Tempio di Serapide di Pozzuoli.

Tema di questa terza edizione sarà Crossing Layers, a sottolineare la volontà di descrivere l’assetto stratificato tipico del territorio campano e delle diverse identità che ne popolano la scena artistica. Oltre alla conferma delle due open call per residenze, novità della terza edizione è il premio Generazione, sviluppato in collaborazione con la Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con il sostegno della Coordinatrice della Scuola di Scultura, Prof.ssa Rosaria Iazzetta, e del docente Luca Petti. I giovani artisti-studenti saranno selezionati attraverso una giuria d’eccezione che vede il coinvolgimento della curatrice di Fondazione Morra Greco, Giulia Pollicita, e avranno l’opportunità di produrre delle opere site-specific per gli spazi dell’Accademia. Ai due vincitori verrà conferito un premio economico offerto dal collezionista Ettore Rossetta.

Per tutte le informazioni sulle open call, potete cliccare qui.