Senzeni Mthwakazi Marasela è la vincitrice della prima edizione del K21 Global Art Award, premio promosso dai Friends of K20K21 in collaborazione con il Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, importante museo d’arte del XX secolo e contemporanea di Düsseldorf. Il Premio celebra la visione e il coraggio degli artisti emergenti e mid-career e sarà assegnato annualmente ad artisti under 45 e già riconosciuti a livello internazionale.

«Sono così felice che il mio lavoro e la mia esperienza di vita, tutto ciò per cui ho lavorato negli ultimi anni, abbia avuto un impatto anche qui a Düsseldorf», ha dichiarato l’artista. «Vorrei ringraziare la giuria del Global Art Award e i Friends of K21 per aver creduto nel mio lavoro, insieme possiamo migliorare la vita delle persone in tutto il mondo».

K21 Global Art Award: la giuria

La giuria di questa prima edizione del K21 Global Art Award era composta da Doryun Chong, del museo M+, Hong Kong, Koyo Kouoh, Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, Città del Capo, Omar Kholeif, Sharjah Art Foundation, Emirati Arabi Uniti, Oluremi C. Onabanjo, Museum of Modern Art, New York, Jochen Volz, Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ogni membro della giuria ha nominato due artisti e la shortlist di dieci nomi è stata sottoposta al Comitato di selezione dei Friends of K20K21 che, a sua volta, ha individuato l’artista vincente. I Friends of K20K21 acquisiranno varie opere dell’artista selezionato e, quest’anno, per un valore complessivo di 70mila euro. Un’opera sarà poi data in prestito permanente alla collezione del K20K21 e sarà presentata al K21, l’ala specificamente dedicata al contemporaneo del Kunstsammlung.

«Il K21 Global Art Award segna un passo avanti fondamentale verso un approccio più inclusivo alla nostra politica di ampliamento della collezione e, a sua volta, anche un’idea più inclusiva, aperta e onnicomprensiva del patrimonio culturale di Düsseldorf, della Germania e oltre», ha dichiarato Susanne Gaensheimer, direttrice del K20K21. Sono convinta che la nostra politica di raccolta e questo premio d’arte daranno un contributo significativo per rendere il nostro museo più diversificato. Per questo desidero ringraziare i Friends of K20K21 e la nostra magnifica Giuria internazionale: senza di loro questo premio non sarebbe mai stato possibile».

Biografia di Senzeni Marasela

Nata a Thokoza, in Sudafrica, nel 1977, Senzeni Marasela è un’artista multidisciplinare la cui ricerca comprende performance, fotografia, video, tessuti ricamati, incisioni e installazioni. Nel 1998 ha completato i suoi studi artistici presso l’Università di Witswatersrand, a Johannesburg. Il suo lavoro è stato ampiamente esposto in Sudafrica, Europa e Stati Uniti ed è incluso in importanti collezioni internazionali. Nel 2015 Marasela è stata presente alla 56ma Biennale d’arte di Venezia. Vive e lavora a Soweto, in Sudafrica.

Al centro della selezione delle opere acquisite per la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen è un vestito rosso. Theodora Mthetyane, l’alter ego immaginario di Senzeni Marasela, l’ha ricevuta in dono dal marito Gebane, quando ha lasciato la campagna per trovare lavoro nella grande città di Johannesburg. Nella cultura Xhosa, l’abito Iseshweshwe, riccamente decorato, è indossato dalle donne sposate ed è comune tra la popolazione rurale. Anche Teodora l’ha ogni giorno, mentre attendeva invano per anni il ritorno di Gebane.

Senzeni Marasela, che usa Theodora per alludere alla storia della propria madre e alla situazione di molte donne sudafricane durante l’era dell’apartheid, ha indossato l’abito ogni giorno, per un periodo di sei anni, dal 2013 al 2019. Con questa performance struggente, ha incarnato la storia di Theodora, incentrata sulla situazione di attesa, solitudine e speranza. Il progetto “Waiting for Gebane” è culminato nella prima grande mostra personale istituzionale di Marasela, in esposizione allo Zeitz MOCAA nel 2020, che comprendeva la serie di opere individuate per il premio.