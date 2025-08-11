Con l’arrivo dell’estate e la prospettiva di guardare al nuovo anno, spazioSERRA, a Milano, una realtà curatoriale d’arte pubblica nata per valorizzare il territorio suburbano milanese, lancia la call per la stagione espositiva 2026, rivolta ad artistə e collettivi di ogni provenienza. L’invito è chiaro e diretto: come si può abitare spazioSERRA con opere site-specific inedite, pensate in dialogo profondo con l’architettura e il contesto unico dello spazio?

Una serra ottagonale immersa nel cuore della stazione Lancetti (Milano), visibile solo dall’esterno, attraversata ogni giorno da sguardi rapidi e presenze in transito, diventa centro di sperimentazione e di dialogo con l’arte. È questo il palcoscenico urbano che gli artistə sono chiamatə a reinterpretare. Le opere dovranno interagire con la struttura metallica e vitrea dello spazio, instaurando una relazione imprevista con il pubblico casuale.

Il bando, a tema libero, selezionerà fino a tre progetti, che costituiranno la stagione espositiva 2026. Le mostre, della durata di circa cinque settimane, saranno interamente curate, promosse e comunicate da spazioSERRA. Ai progetti selezionati sarà assegnato un premio di 2mila euro da destinare a produzione, spese di viaggio e fee artistica.

La call è aperta a artistə e collettivi di ogni nazionalità, con età superiore ai 18 anni, e le candidature sono aperte fino al 15 settembre 2025 e devono essere inviate attraverso il sito ufficiale.

In un momento di sinergie artistiche e pratiche ibride, spazioSERRA si conferma come un laboratorio curatoriale e sociale che costruisce da anni una comunità indipendente, attenta e sperimentale. Un’occasione concreta per mettersi alla prova e generare nuovi dialoghi tra arte, architettura e spazio pubblico.

Bando completo e modalità di partecipazione su spazioserra.org.