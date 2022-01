Innovativa, visionaria, in bilico tra la preziosa e ingombrante eredità di una tradizione millenaria e un rapido presente proiettato vertiginosamente verso il futuro. Nata nel 1978 a Guangzhou, in Cina, e attualmente a Pechino, considerata tra le artiste più influenti della sua generazione, inserita quest’anno dalla rivista Artreview al settimo posto tra i Power 100 del mondo dell’arte, Cao Fei è la protagonista di una grande mostra al MAXXI, a cura di Hou Hanru e Monia Trombetta.

Le sue opere sono state già esposte in numerose manifestazioni internazionali, tra cui la Biennale di Shanghai (2004), la Biennale di Mosca (2005), la Biennale di Taipei (2006), la 15ma e 17ma Biennale di Sydney (2006 e 2010), la Biennale di Istanbul (2007), la Triennale di Yokohama (2008), oltre a essere una presenza fissa alla Biennale di Venezia, per la 50ma, 52ma e 56ma edizione (2003, 2007 e 2015). Nel 2021 Cao Fei è stata protagonista della sua prima grande personale in patria, “Staging the Era”, all’UCCA di Pechino. Lo scorso anno ha anche ricevuto il prestigioso riconoscimento della Deutsche Börse Photography Foundation Prize. Nel 2019 ha esposto anche per una importante mostra al Centre Pompidou di Parigi.

In un percorso installativo che svela anche luoghi reali della Cina contemporanea e spazi privati della vita dell’artista, sono in esposizione al MAXXI due film cruciali nella sua ricerca, Haze and Fog (2013) e La Town (2014), e una serie di lavori più recenti, come The Eternal Wave, prodotto in collaborazione con Acute Art, che esplora il confine tra virtuale, realtà e auto percezione. In mostra anche Isle of Instability (2020) commissionato da Audemars Piguet Contemporary, l’ultima opera realizzata dall’artista nella sua casa di Singapore, in cui esplora le ripercussioni psicologiche della pandemia e dell’isolamento, un lavoro che esplora le realtà sociali della vita quotidiana in questo periodo. Con un linguaggio poetico, critico e ironico, Cao Fei affronta le questioni più urgenti della contemporaneità, come il destino delle grandi città ossessionate dallo sviluppo o l’analisi dell’individuo e delle sue relazioni in una società sempre più alienante.

Di tutto questo e di altro ancora parlerà la stessa Cao Fei, giovedì, 27 gennaio, dalle 16, per un appuntamento speciale sul canale Instagram @museomaxxi. A dialogare in diretta con l’artista, saranno Hou Hanru, Direttore artistico del MAXXI, il nuovo direttore del Mao Museo di Arte Orientale di Torino, Davide Quadrio, e il giornalista e fondatore di China Files, Simone Pieranni.