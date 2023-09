TAG Ouverture, le gallerie di Torino tornano protagoniste in città

TAG – Torino Art Galleries è un’associazione che da più di 20 anni si occupa di promuovere e diffondere l’arte contemporanea nel capoluogo piemontese, organizzando straordinarie aperture serali coordinate in cui alcune delle più rinomate gallerie del territorio diventano un circuito artistico, aperto a tutti. La nuova edizione TAG OUVERTURE #14 si terrà nella giornata di giovedì, 14 settembre 2023, dalle ore 18 alle ore 23.

TAG – Torino Art Galleries: le nuove cariche

Dal 22 giugno scorso la presidenza e il direttivo dell’associazione si sono rinnovati con l’ingresso della nuova presidente Elisabetta Chiono, della CRAG Chiono Reisonà Art Gallery, e i nuovi associati Umberto Benappi dell’omonima galleria ed Emanuela Romano con Valentina Bonomonte di A Pick Gallery.

«Sono felice di passare il testimone alla collega Elisabetta Chiono, da poco entrata in TAG con altre giovani galleriste e galleristi torinesi», ha dichiarato l’ex presidente Alberto Peola. «Questi sono i segnali evidenti di come TAG sappia evolversi in continuazione e dopo quasi 25 anni di attività confermare la qualità delle sue proposte e dei suoi associati. Ed è per queste capacità che l’attività di TAG è stata riconosciuta e supportata da istituzioni importanti, prima fra tutte la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, unico ente sostenitore sin dalla prima edizione. Dopo anni difficili, tutta TAG sta lavorando per aumentare ulteriormente il proprio ruolo culturale in città ed Elisabetta Chiono, con la collaborazione del nuovo consiglio direttivo, saprà guidarne proficuamente lo sviluppo nei prossimi anni».

Elisabetta Chiono (Torino, 1985) ha conseguito il titolo di avvocato presso il Foro di Torino, specializzandosi in diritto dei beni culturali e management dell’arte. Dal 2016 è gallerista, e cofondatrice insieme alla madre Karin Reisovà, della CRAG Chiono Reisonà Art Gallery. La neo presidente di TAG è stata eletta per guidare l’associazione durante i prossimi tre anni, con il desiderio di infondere al gruppo una nuova energia che permetterà di ampliare e «Potenziare la rete con il territorio, le istituzioni, i collezionisti e gli appassionati».

Gli appuntamenti di Ouverture #14: le mostre in programma

Per il 2023 sono state previste tre aperture straordinarie, oltre al format TAG Art Coffee Breakfasts, le colazioni in galleria durante il weekend di Artissima. Il desiderio dei galleristi associati di TAG è quello di trasformare le aperture straordinarie in un evento aperto a tutti gli interessati, con l’obiettivo di far conoscere l’arte contemporanea, scambiare nuove idee ed educare i più giovani al collezionismo.

Dopo la pausa estiva, per l’occasione di OUVERTURE #14 le sedici gallerie – Galleria Giorgio Persano, Galleria Franco Noero, Galleria Peola Simondi, Norma Mangione, Tucci Russo Chambres D’Art, Photo & Contemporary, Gagliardi e Domke, CRAG – Chiono Reisova Art Gallery, Febo&Dafne, metroquadro, A PICK GALLERY, Galleria Umberto Benappi, Riccardo Costantini Contemporary, Weber & Weber, Galleria In Arco, Luce Gallery, davidepaludetto | artecontemporanea – inaugureranno le nuove mostre.

CRAG Gallery presenta RESPIRO, la mostra personale di Chen Li (Pechino, 1988), articolata da una selezione di dittici pittorici che rappresentano il risultato di un percorso di ricerca e isolamento a contatto con la natura in cui elementi antropomorfi, vegetali e floreali fluiscono armoniosamente tra di loro. A Pick Gallery anima i suoi spazi con ALL OVER, una mostra collettiva di 17 artisti berlinesi, e contemporaneamente con la personale DEGREE OF SEPARATION di Marco Tagliafico (Alessandria, 1985), incentrata sull’elaborazione di paesaggi ritratti attraverso fotografia, pittura e disegno. La Galleria Franco Noero è alla sesta mostra personale di Jason Dodge (Newton, USA, 1969) intitolata Coins and Coffins Under my Bed, una serie di sculture ricavate da plinti e vetrine appartenenti a importanti istituzioni museali, pronte ad ospitare, laddove prima si trovavano opere di Paul Gauguin, Louise Bourgeois, Medardo Rosso e altri importanti artisti, costellazioni di api morte e minerali.

Febo e Dafne espone Dove tu piangi e non sai di che di Riccardo Bandiera (Liguria, 1973), a cura di Francesca Canfora, una serie di malinconiche visioni subacquee in cui le nuotatrici sono raffigurate come muse poetiche. Metroquadro riporta in Italia, per la quinta volta dal 2009, gli iconici monoprints di Mel Bochner (Pittsburgh, 1940) incentrati sulla rappresentazione e il significato del linguaggio. Mentre la galleria Peola Simondi propone la prima edizione di Post Scriptum, un format che promuove il pensiero circolare attraverso l’ideazione delle mostre da un artista che a sua volta invita a partecipare altri artisti. Per questa occasione è stata scelta Laura Pugno (Roma, 1970) che, insieme alla galleria, ha dato vita a SIMBIOSI. Le interconnesse trame dei funghi, con le opere della stessa Laura Pugno, Claudia Losi, Takashi Homma e Flaminia Veronesi.

Alla Riccardo Costantini gli artisti Gianni Colosimo e Luisa Bruni indagano l’ascesa della Repubblica Popolare Cinese attraverso un progetto di natura installativa-ambientale, con il contributo sonoro di Paolo Dellapiana e la galleria Gagliardi e Domke Contemporary ospita LOG: Ricerca – Display – Archivio, la mostra personale di Daniele Acquisto , un’indagine sul media della scultura. È possibile consultare tutte le restanti inaugurazioni sul sito aggiornato di TAG – Torino Art Gallery.