Torino Art To Date #2: dalla Pista 500 al giardino del MAO

In occasione della settimana di apertura delle principali fiere d’arte torinesi – Artissima, Flashback, The Others – in concomitanza con l’uscita di un leaflet rinnovato di Torino Art to Date, Untitled Association è lieta di lanciare un’edizione speciale di Torino Art to Date che fornisca a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere, tra mostre nei circuiti istituzionali e off, eventi collaterali, spazi indipendenti, gallerie private (per gli altri itinerari, potete cliccare qui).

Nel secondo giorno della settimana torinese tutta dedicata all’arte, vi suggeriamo di iniziare il vostro percorso dalla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. Ancora oggi un’area della collezione è in riallestimento per la mostra “Tiepolo x Starling”, aperta al pubblico da domani, ma l’offerta del museo rimane molto ampia. Oltre a “Turn me on”, la mostra di Sylvie Fleury al terzo piano, la programmazione della Pinacoteca Agnelli si estende infatti fuori dagli spazi del museo, dando vita a “La Pista 500”, un ambizioso progetto di arte all’aperto, che arricchisce con un percorso espositivo – una serie di installazioni artistiche e ambientali che dialogano inaspettatamente con l’architettura, il paesaggio e i simboli di un luogo emblematico di Torino – la storica pista utilizzata dalla fabbrica FIAT per il collaudo delle auto, sul tetto del Lingotto.

La nuova mostra avrà invece come punto di partenza l’opera di Giambattista Tiepolo Alabardiere in un paesaggio, che fa parte della collezione Agnelli e che ha ispirato Simon Starling per dare vita al suo progetto. Qui, Starling, che compie una rilettura di diverse opere del Tiepolo, identifica nel taglio della tela una metafora della storia e del contesto della collezione che la ospita. Infine, durante tutta la settimana dell’arte, sempre sulla Pista 500, si svolgerà la performance All Fours di Nina Beier e Bob Kil.

Percorrendo una breve distanza dalla Pinacoteca arriverete all’Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna, in Corso Spezia, sul cui tetto campeggia un’installazione luminosa regolata dalla luna. Si tratta di io, sono nato qui di Renato Leotta. È una luce viva e sensibile ai cambiamenti di energia che governano i sentimenti e la vita di chiunque, a partire dall’artista stesso, che sceglie di condividere i propri stati d’animo con chi passa e la osserva, in un dialogo ideale.

Costeggiando poi le mura della stazione di Porta Nuova e addentrandovi per le strade del centro torinese passerete vicino alla Galleria Mazzoleni, dove domani verrà inaugurata, alle ore 18, la mostra “TOSCANI CHEZ MAZZOLENI”. L’esposizione raccoglie un’ampia selezione di scatti curata dal fotografo Oliviero Toscani, dalle sue immagini più iconiche e conosciute al corpus inedito di fotografie del Grande cretto di Burri a Gibellina, presentate per la prima volta con la tecnica innovativa della stampa su cemento.

Risalendo poi solo di qualche isolato, in direzione di Piazza della Repubblica, arriverete al MAO Museo di Arte Orientale dove, tra le altre mostre e allestimenti delle collezioni del museo, dovete assolutamente andare ad ascoltare e vedere Ah!, videoinstallazione dell’artista taiwanese Charwei Tsai, realizzata nell’ambito del progetto So will your voice vibrate, promosso da Artissima e realizzato in tre sedi, anche a Palazzo Madama e alla GAM. Āḥ significa “io sono con te” e oltrepassa la dualità e quindi la sofferenza che questa implica se non la si comprende appieno. Il lavoro di Charwei è semplice: una modulazione del suono āḥ da parte di diverse voci che increspano la superficie dell’acqua su cui la stessa sillaba è scritta con l’inchiostro. Il gesto fragile del pennello che si posa sull’acqua, il suono con il qi che crea le onde sulla superficie (qui spazio su cui scrivere), tutto questo è sospeso nel giardino del MAO come in un Eden sulla Terra.

Infine, WARSHADFILM, l’installazione di Tiziano Doria e Samira Guadagnuolo a cura di t-space, nell’ambito di #MAOTempoPresente, il progetto che segna l’apertura del Museo ad attività artistiche e creative attraverso un articolato programma di residenze in ambito artistico e curatoriale durante le quali performer, artisti, curatori e studiosi sono chiamati ad abitare le collezioni e gli spazi espositivi, performando e “mettendo in scena” il Museo. Questo nuovo progetto trova collocazione nel rinnovato t-space e nasce da una collaborazione con l’omonimo spazio creato a Milano da Giulia Spreafico e Wu Rui nel 2016.

