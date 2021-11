Torino Art Week by Untitled #3: guida a San Salvario e Borgata Rosa-Sassi

In occasione della settimana di apertura delle tre principali fiere d’arte torinesi – Artissima, The Others, Flashback – in concomitanza con l’uscita di un leaflet rinnovato di Torino Art To Date e di una serie di approfondimenti legati alle realtà no profit e agli spazi emergenti della città di Torino per il progetto Hybrida, Untitled Association è lieta di lanciare un’edizione speciale di Torino Art to Date che fornisca a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere.

The Others Art Fair e Tosetti Value II Family office

In via Francesco Petrarca 39/B, a partire da domani 4 novembre, fino al 7, gli spazi del Padiglione 3 di Torino Esposizioni accoglieranno The Others Art Fair, la seconda fiera dell’Art Week torinese e la principale – nel panorama italiano – dedicata all’arte emergente. Una piattaforma espositiva e un percorso nato con l’obiettivo di approfondire il linguaggio delle nuove generazioni e che quest’anno festeggerà il suo decennale. Ben 56 espositori tra gallerie, spazi non-profit, artist-run space, provenienti dall’Europa e non solo, porteranno i loro progetti accentuando la vocazione sempre più internazionale che contraddistingue la fiera. Tra le novità di quest’anno, una nuova concezione dello spazio espositivo, con ben otto piazze sulle quali si affacceranno gli stand, e una rassegna di concerti live firmata dall’Associazione TUM in programma dal 4 al 7 novembre nell’area Garden del Padiglione 3. In occasione della fiera, Untitled Association presenterà il progetto intitolato “Immagini sull’attualità”, frutto di una collaborazione con la rivista d’arte e neuroscienze Nodes, con le prime quattro edizioni d’artista all’interno di una cornice espositiva a cura del centro di ricerca e produzione artistica Numero Cromatico.

L’itinerario prosegue da Tosetti Value II Family office, dove fino al 31 dicembre è visitabile la collettiva “Prospettive RELOADED”, curata da Walter Guadagnini, che raccoglie e mette in dialogo alcune delle opere fotografiche che hanno fatto parte del ciclo di esposizioni all’interno dell’iniziativa “Prospettive. L’economia delle immagini”, tenutosi tra il 2014 e il 2021. Un’occasione per rileggere questi sette anni di mostre, per trovare correlazioni e dissonanze, per osservare nuovamente buona parte della collezione portandola a rivivere nel tempo. Olivo Barbieri, Liu Bolin, Cristina de Middel, Francesco Jodice, Noémie Goudal, Mishka Henner, Zanele Muholi, Walter Niedermayr, Lorenzo Vitturi sono gli artisti e le artiste protagonisti di questo viaggio fatto di immagini e linguaggi fotografici differenti.

Galleria Umberto Benappi e DR Fake Cabinet

Come terza tappa, segnaliamo la collettiva curata da Luca Beatrice presso la Galleria Umberto Benappi, il cui titolo, “L’estate sta finendo (ancora gli anni ’80…)”, riprende quello omonimo del brano scritto nel 1985 da Johnson e Michael Righeira. Vistabile fino al 13 novembre, la mostra approndisce gli anni ‘80 attraverso una selezione dei lavori di alcuni tra i nomi più importanti del panorama artistico del tempo. Aldo Mondino, Alighiero Boetti, Alessandro Mendini, Mario Schifano, Oliviero Toscani, Luigi Mainolfi, Salvo, Mimmo Paladino, Carla Accardi, Riccardo Dalisi, Ugo Nespolo, Mirella Bentivoglio, Stefano Di Stasio, Massimo Iosa Ghini, Studio Azzurro sono gli artisti attraverso i quali viene approdondito un decennio segnato da innovazioni e cambiamenti che hanno investito ambiti differenti come l’architettura, la musica, la tv, l’economia, ma soprattutto l’arte, con un ritorno alla pittura letta attraverso una chiave di accesso post-moderna.

Concludiamo il percorso con una visita da DR Fake Cabinet, uno spazio alternativo nato dall’iniziativa dell’artista Pablo Mesa Capella insieme al collezionista Marco Albeltaro. Qui, fino al 5 dicembre, sono esposti i lavori più recenti di Eric Pasino nella personale intitolata “Exeresi”. La pittura a olio domina incontrastata: una serie di tele dalla natura stratificata nascono dalla sovrapposizione di due diversi dipinti, a partire dai quali l’artista opera per sottrazione, riportando alla luce il primo strato di pittura così coperto. Dalle lacerazioni prodotte si genera una relazione indissolubile tra i due dipinti che, insieme, danno vita ad un’altra opera pur mantenendo la loro individualità, tra creazione e distruzione.

Torino Art Week 2021: la guida di Untitled

The Others Art Fair

04.11 > 07.11

Tosetti Value II Family office

Prospettive REALODED

Curated by Walter Guadagnini

> 31.12.2021

Umberto Benappi Arte Contemporanea

L’estate sta finendo (ancora gli anni ’80…)

Aldo Mondino, Alighiero Boetti, Alessandro Mendini, Mario Schifano, Oliviero Toscani, Luigi Mainolfi, Salvo, Mimmo Paladino, Carla Accardi, Riccardo Dalisi, Ugo Nespolo, Mirella Bentivoglio, Stefano Di Stasio, Massimo Iosa Ghini, Studio Azzurro, curated by Luca Beatrice

> 13.11.2021

DR Fake Cabinet

Exeresi

Eric Pasino

> 05.12.2021