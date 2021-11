In occasione della settimana di apertura delle tre principali fiere d’arte torinesi – Artissima, The Others, Flashback – in concomitanza con l’uscita di un leaflet rinnovato di Torino Art To Date e di una serie di approfondimenti legati alle realtà no profit e agli spazi emergenti della città di Torino per il progetto Hybrida, Untitled Association è lieta di lanciare un’edizione speciale di Torino Art to Date che fornisca a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere.

Da Piazza Solferino, passando per le piazze San Carlo e Carignano fino a Corso Regina Margherita, alle spalle dei Giardini Reali: una galleria, uno store, una fiera e uno spazio indipendente sono i protagonisti di questo quinto itinerario che attraversa il centro della città.

Mazzoleni e ASPESI

Prima tappa di oggi è Mazzoleni che dedica all’artista Marinella Senatore la prima personale in galleria, inaugurata lo scorso 2 novembre e visitabile fino al 29 gennaio 2022. Artista multidisciplinare di fama internazionale, interessata alle dinamiche di scambio e condivisione e conosciuta soprattutto per la sua pratica partecipativa, è autrice di numerosi progetti che l’hanno vista operare in diverse capitali europee e non come Berlino, Amsterdam, Roma e San Paolo. Nella mostra a lei dedicata, dal titolo “Make it shine”, vengono presentati alcuni dei suoi lavori – tra i quali anche diversi inediti – che offrono un ampio spettro della pluralità di tecniche e linguaggi che contraddistinguono la sua pratica artistica. Dipinti, fotografie, collage, installazioni luminose e molto altro testimoniano la ricca produzione dell’artista.

Passando da Piazza San Carlo, non può certo mancare una visita allo store di ASPESI, noto brand di moda, all’interno della Galleria San Federico. Grazie al suo approccio poco convenzionale e innovativo che gli ha permesso di creare diverse collaborazioni artistiche, ospiterà fino al 14 novembre una speciale installazione dello scultore Pietro Grassino, curata da Davide Paludetto.

Branco è il titolo dell’opera composta da 18 sculture in alluminio realizzate nel 2012, accompagnate da tre auto in scala 1:1, e già esposte a Torino nel 2019. Si tratta di cani senza occhi e orecchie – posizionati in diversi punti dello store – che sembrano mantenere un atteggiamento vigile, suscitando disagio ma anche curiosità in chiunque si aggiri tra gli espositori e le vetrine. Un’ occasione per l’artista di avviare una riflessione sul rapporto intenso e contrastante fra uomo e natura: questa volta, capovolgendo un po’ le sorti, saranno i visitatori a sentirsi accerchiati e forse anche minacciati nel loro habitat.

I luoghi di DAMA e i topoi di DRIM

Terza tappa nonché segnalazione di oggi sono quattro dei sei luoghi che ospiteranno le installazioni del progetto indipendente DAMA. Pensato dal direttore artistico Giorgio Galotti con l’intento di riportare l’attenzione sul centro città come luogo del contemporaneo, l’iniziativa è dedicata ad un gruppo di gallerie internazionali invitate a relazionarsi con la storia della città attraverso le opere di artisti italiani di diverse generazioni.

Questa sesta edizione dal titolo “APERTO” – in programma fino a domenica 7 novembre – si svolge in spazi aperti, luoghi simbolo di cultura e della storia italiana al fine di integrarsi maggiormente nel tessuto sociale e per innescare un dialogo tra passato e contemporaneo. Alle opere di Francesco Arena, Paolo Pellion Di Persano, Paolo Canevari ed Ettore Favini, rispettivamente allestite nel cortile di Palazzo Carignano e presso le librerie Luxemburg, Gilibert e La Bussola, si aggiungono i lavori di Andrea Noviello a Palazzo Chiablese e di Carola Bonfili, Pamela Breda e Miriam Gili in Via Goito, 15 (Isola).

A chiusura della manifestazione, giorno 7 novembre, sarà possibile assistere all’evento speciale “DAMA SUPERATTICO”, curato da Gianluigi Ricuperati e Giulia Marletta, presso il Nova Express Osservatorio (in via Santa Giulia 67): protagonista sarà l’artista Franco Marletta.

Conclude l’itinerario di oggi la collettiva dal titolo “PERI-PHÉRO” visitabile negli spazi di DRIM | Contemporary art ground fino al 20 novembre. Quattro gli artisti coinvolti in questo progetto, curato da Marta Blanchietti e Carola del Pizzo, tra fotografia, suono, scultura e installazione: Shirin Abedinirad, Elmira Abolhasani, Alessio Degani, Isabel Rodriguez Ramos. Un viaggio per ripensare le coordinate entro cui i nostri sensi indagano il reale, un invito ad avventurarsi nelle periferie di tre topoi culturali e artistici quali il corpo, la città e l’individuo riflettendo così sulle sfumature di significato del termine marginale, periferico, partendo proprio dalla traduzione italiana di Peri-phéro, “ti porto intorno”.

Torino Art Week 2021: l’itinerario di oggi

Mazzoleni

Make it shine

Marinella Senatore

02.11 > 29.01.2022

ASPESI Store

Branco

Pietro Grassino, curated by Davide Paludetto

03.11 > 14.11.2021

An exhibition hosted by ASPESI



DAMA

> 07.11.2021

at Palazzo Carignano – Via Accademia delle Scienze, 5

Angolo vuoto (Hommage à la mort de Kurt Cobain)

Francesco Arena

at Libreria Luxemburg – Via Accademia delle Scienze, 3

Afghanistan

Paolo Pellion Di Persano

at Libreria Gilibert – Galleria Subalpina, 17/19

Monumenti della memoria: Black pages e Paesaggi

Paolo Canevari

at Libreria La Bussola – Via Po, 9/B

Ca(med)flage

Ettore Favini

DRIM | Contemporary art ground

PERI-PHÉRO

Shirin Abedinirad, Elmira Adolhasani, Alessio Degani, Isabel Rodriguez Ramos, curated by Marta Blanchietti, Carola del Pizzo

> 20.11.2021

