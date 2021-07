Un’altra “ferita” di JR in Italia: stavolta a Roma, a Palazzo Farnese

I lavori sono ancora in corso, e la riservatezza dell’operazione – grazie a social media e affini – l’abbiamo persa da un po’. Si tratta di una nuova “ferita” di JR, artista francese della scuderia di Emmanuel Perrotin, tra gli altri, che stavolta si è spostato da Firenze e dalla facciata di Palazzo Strozzi, un po’ più a sud, a Roma.

Qui, il nemmeno 40enne “street artist” divenuto celeberrimo nel mondo per i suoi interventi illusionistici, stavolta ha attaccato il suo intervento sui muri esterni di Palazzo Farnese.

Un nuovo squarcio, una nuova sorpresa, una nuova bolla sui social, appunto.

Anche stavolta, motivo dell’intervento, i grandi lavori di restauro di Palazzo Farnese, mentre per Palazzo Strozzi si trattava ancora di “mostrare l’interno” per l’impossibilità di accedere ai musei, chiusi per disposizioni sanitarie.

Ma se il Ponte Farnese di Olivier Grossetête sul Tevere, ispirato al progetto incompiuto di Michelangelo per collegare Palazzo Farnese ai giardini della Farnesina è sembrato decisamente azzeccato, è altresì vero che d’ora in poi speriamo che ogni “chiusura” non valga la stessa ferita.