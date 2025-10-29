Viaggio nella Torino Art Week 2025: gli appuntamenti di oggi, in tutta la città

In occasione dell’edizione 2025 di Artissima, che si terrà da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, Untitled Association vi accompagna alla scoperta di mostre, eventi e iniziative da non perdere nei giorni della Torino Art Week, con itinerari pensati per professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, tra musei, spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti. Per una panoramica completa, potete dare un’occhiata alla nostra mappa, che troverete anche sul prossimo exibart onpaper, il 130.

Oggi partiamo da Corso Giovanni Lanza per l’apertura della tredicesima edizione di Flashback Art Fair; attraversiamo ponte Emanuele I per raggiungere il centro cittadino con la galleria Roccatre, la Fondazione Accorsi – Ometto, Museo di Arti Decorative e la galleria Febo e Dafne; concludiamo in zona Vanchiglietta con la Fondazione Giorgio Griffa.

Torino Art Week 2025: gli appuntamenti di oggi

Si parte in Via Giovanni Lanza con l’apertura di Flashback Art Fair. Il progetto Flashback nasce nel 2013 con l’obiettivo di integrare arte e cultura nella vita quotidiana, riportando alla luce opere d’arte dimenticate, alla riscoperta di luoghi periferici e abbandonati. In Flashback convive, da un lato, lo sconvolgimento della narrazione, tramite cui viene trasportato l’altrove nel presente, dall’altro, il progetto espositivo: all art is contemporary è lo statement, mutuato dalla ricerca concettuale di Gino De Dominicis, che guida lo spirito di questa fiera d’arte.

In sinergia con questi aspetti, nel padiglione B, al primo piano, segnaliamo l’apertura della mostra Butterfly, una rassegna di videoarte a cura di Rebecca Russo in collaborazione con la Fondazione Videoinsight®. Il progetto utilizza l’arte come strumento di guarigione, la introduce in contesti sociali variegati, in strutture sanitarie istituzionalizzate per potenziarne il potere rigenerativo e di crescita negli individui vulnerabili. Il simbolo della farfalla è qui inteso come uno dei più potenti simboli di trasformazione, rinascita e bellezza interiore.

Da non perdere la collezione permanente con Una vita migliore. Frammenti di storie dall’Istituto per l’Infanzia della Provincia di Torino a cura di Alessandro Bulgini in collaborazione con Città Metropolitana di Torino. Il progetto, a metà tra arte e vita, ospita frammenti di storie dall’Istituto per l’infanzia della Provincia di Torino, ridando voce ai mondi che si sono incontrati nelle sale della struttura, un ex orfanotrofio, con scorci sui racconti di alcuni dei protagonisti di quel luogo. ​​​

Da segnalare anche Vivarium, mostra permanente che abita lo spazio esterno di Flashback Habitat, un vero e proprio parco d’arte in metamorfosi nato nel 2022, dove le opere d’arte “mettono radici”, dando vita a un’armonia inedita. Neverland Gaza, a cura di Alessandro Bulgini – un’intima installazione costruita a partire da oggetti quotidiani come tappeti, sedie, lampade, un fornello da campeggio, attivatori di relazioni – mette in scena un rituale immaginario ispirato al gesto della condivisione del tè tra le rovine di Gaza durante il Ramadan.

Nel quartiere Barriera di Milano, segnaliamo inoltre Opera Viva, il Manifesto che torna anche quest’anno ad abitare lo spazio urbano con immagini, storie e visioni che si immergono direttamente nel quotidiano. Ideato da Alessandro Bulgini e prodotto da Flashback, il progetto trasforma un semplice manifesto pubblicitario in un luogo di confronto, ascolto e relazione. L’edizione 2025 si intitola STARGATE TO G4Z4: un passaggio visivo che connette Torino con la Striscia di Gaza.

Prima di raggiungere la prossima tappa, in zona Centro, segnaliamo, all’interno del progetto Luci d’artista, gli interventi di Rebecca Horn e Valerio Berruti. Presso Monte dei Cappuccini, Rebecca Horn realizza Piccoli Spiriti blu, in cui 72 cerchi luminosi di dimensioni diverse circondano la chiesa estendendosi fino a un’ala dell’ex convento, modificando la percezione dello spettatore, immerso in un’atmosfera irreale. Poco distante, in Via Monferrato, Valerio Berruti presenta Ancora una volta, una sequenza di dieci elementi, come fotogrammi luminosi, che evoca i salti di un gioco infantile sopra la testa dei passanti, con i quali sembra interagire il profilo di un bambino accovacciato.

Attraversiamo il Ponte Vittorio Emanuele I per arrivare in centro. Sul ponte la Luce d’Artista di Joseph Kosuth, Doppio Passaggio. L’artista realizza un progetto specifico e molto personale, dove ogni passante può soffermarsi per vivere un momento poetico di consapevolezza della propria esistenza.

Eccoci arrivati in zona centro con le nostre prossime tre tappe: la galleria Roccatre, la Fondazione Accorsi – Ometto, Museo di Arti Decorative e la galleria Febo e Dafne. Da Roccatre, Andrea Barin, la personale In Dialogo, presenta una nuova produzione segnata dal passaggio al colore, con una svolta non solo formale ma anche concettuale, capace di costruire un rinnovato rapporto con la memoria ed il tempo.

La Fondazione Accorsi – Ometto, Museo di Arti Decorative ospita la collettiva Da Fontana a Crippa a Tancredi a cura di Nicoletta Colombo, Serena Redaelli e Giuliana Godio. Il museo prosegue la sua ricerca intorno all’arte italiana del Novecento, indagando il ruolo dello Spazialismo nell’immediato secondo dopoguerra. La mostra passa in rassegna ventiquattro maestri, presenti con oltre cinquanta opere, provenienti da collezioni museali, istituzioni e collezioni private.

In via Po, vi segnaliamo anche la Luce d’artista di Giulio Paolini, l’opera Palomar dedicata a Italo Calvino. Il lavoro è composto da sagome luminose a forma di corpi celesti, disposti a creare un circuito prospettico tra i palazzi di Torino. L’opera si conclude con la figura del funambolo: l’artista, lo scrittore, il personaggio e l’uomo – tutti gli uomini – alla ricerca del senso ultimo delle cose.

Da non perdere, poco distante, presso la galleria Febo e Dafne la bipersonale Oltre la linea di Vittorio Asteriti e Vincenzo Frattini a cura di Carina Leal. La linea, intesa come l’elemento geometrico che si estende nel senso della lunghezza e che può assumere una traiettoria retta, curva, orizzontale, verticale o obliqua è il fil rouge che collega i dipinti dei due artisti. Nelle opere presentate si possono osservare diversi colori, materiali e tecniche innovative che consentono di entrare in un nuovo universo pittorico.

Presso la project room, in occasione della settimana dell’arte torinese ee insieme ad alcune gallerie della piattaforma TAG, lo spazio ospiterà l’artista della galleria maiorchina CCA Andratx, Pepa Prieto, una delle voci più interessanti dell’arte contemporanea spagnola. Rinomata per la sua capacità di esplorare i legami tra astrazione e memoria, Prieto ha sviluppato un linguaggio visivo unico, che lei stessa definisce come «Un processo di ricostruzione di frammenti».

Imperdibile la visita alla Casa Museo Carol Rama – ricordiamo di prendere appuntamento -, per poter visitare la straordinaria collezione permanente e approfondire la ricerca di una delle artiste più visionarie del Novecento.

Eccoci giunti alla nostra ultima tappa, in zona Vanchiglietta, con la Fondazione Giorgio Griffa e la bipersonale D1-D5 di Giorgio Griffa e Simon Starling articolata in cinque dialoghi che accostano opere dei due artisti. Il confronto, nato in alcuni casi da progetti condivisi e collaborazioni dirette, in altri da affinità formali, materiche e concettuali, crea corrispondenze, simmetrie e contrasti, poi ritrovati nel “ping pong” di testi appositamente scritti da Griffa e Starling per accompagnare la mostra.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo le recentissime inaugurazioni della Fondazione Sandretto con una serie di eventi imperdibili. Presso la sede di Torino, in occasione del suo trentesimo anniversario, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta News from the Near Future che celebra 30 anni di arte, ricerca e visione. Allestita in due sedi – la Fondazione e il Museo Nazionale dell’Automobile – la mostra riunisce oltre cento opere provenienti dalla collezione, di autori come Doug Aitken, Maurizio Cattelan, Steve McQueen, Cindy Sherman, Wolfgang Tillmans, Urs Fischer, Berlinde De Bruyckere, Paulina Olowska, Glenn Brown e molti altri. Un viaggio non cronologico ma emotivo e concettuale, che intreccia 30 anni di storia espositiva e riflette sulle sfide del presente e le visioni del futuro.

Inoltre, in occasione di Artissima 2025, sempre presso la sede di Torino, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta Portrait, prima mostra personale in un’istituzione italiana di Angharad William, vincitrice del Premio illy Present Future 2024. Per questa occasione, l’artista presenta un nuovo lavoro pittorico che esplora i temi della rappresentazione e la storia della ritrattistica nobiliare. Portrait amplia l’indagine dell’artista sull’exhibition-making, la collaborazione e i meccanismi del metodo e dello stile pittorico, confrontandosi in particolare con l’iconografia e l’eredità del pittore tedesco Gerhard Richter. Delle iniziative della Fondazione Sandretto a Guarente parleremo nell’itinerario di domenica.

Concludiamo poco distante da Vanchiglietta, presso la Mole Antonelliana, con La Luce d’artista di Mario Merz, Il Volo dei Numeri, una riproduzione in neon dei primi 16 numeri della serie di Fibonacci, la sequenza matematica individuata dall’abate Leonardo da Pisa nel 1202. Lo schema ricorrente in natura incarna il connubio tra natura e cultura proprio della poetica di Merz.

Vi segnaliamo, infine, un’ultima apertura nella giornata di oggi: la personale Domani torno di Enrico David a cura di Marianna Vecellio presso il Castello di Rivoli.

L’itinerario di mercoledì, 29 novembre

