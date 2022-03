Visionnaire apre all’NFT con ‘Apollo Belvedere’ di Jonathan Monaghan

Presentate le prime opere con cui Visionnaire Home Philosophy approda all’universo NFT con una collaborazione con l’artista americano Jonathan Monaghan (1986, New York), che lavora sulla relazione tra la scultura fisica e l’animazione 3D per produrre oggetti e narrative fuori dal linguaggio della contemporaneità più convenzionale. Monaghan è uno tra i primi utilizzatori della tecnologia NFT, certificando dal 2013 le sue opere digitali tramite bitcoin blockchain. Da allora è rimasto attivo all’interno della cryptoart community, partecipando al lancio della piattaforma NFT di crypto.com. Dopo aver esposto al Sundance Film Festival, al Museo dell’Hermitage a San Pietroburgo e al Palais de Tokyo di Parigi, Monaghan ha trovato in Visionnaire il partner ideale per reinterpretare la celebre scultura di Apollo del Belvedere, attualmente nei Musei Vaticani a Roma.

Visionnaire

«Visionnaire – ha spiegato l’azienda stessa – è il meta-luxury brand di riferimento nel settore dell’interior design Made in Italy, partner in più di 55 paesi nella realizzazione di soluzioni one-of-a-kind in contesti residenziali e contract, nell’hotellerie di lusso così come nel settore yachting ed aviazione, con una presenza in oltre 30 store monomarca e una rete di department store e multimarca in tutto il mondo. Da dicembre ‘21 Visionnaire è società Benefit, definendo il proprio business come promotore di valore positivo per la comunità in cui opera.

Fantasia e innovazione sono per Visionnaire gli elementi chiave nell’atto di manipolare, trattare e trasformare materiali di alta qualità e dare così tangibilità all’utopico in contesti abitativi di alto profilo. Mediante le sue attività Design Driven, l’organico equilibrio tra visione ed ingegno trova il suo baricentro nella valorizzazione del “fattore esperienza” e si fonda sull’inestimabile patrimonio di sapienze possedute dall’azienda e dai suoi stakeholder, con una spiccata specializzazione artigiana.

La relazione e il dialogo continuo con il pensiero d’avanguardia ha espresso la volontà dell’azienda di lanciare la piattaforma Visionnaire NFT in occasione della 26° edizione di Miart. In collaborazione con artisti di fama internazionale, il progetto indaga le nuove modalità progettuali legate ai Non-FungibleTokens nel settore del luxury interior design».

Abbiamo parlato del progetto con Marco Morandini, Art Curator del brand.

Quali sono gli aspetti che caratterizzano il progetto Visionnaire NFT?