Vistamare Milano, c’è un nuovo spazio in città

Ve lo avevamo già annunciato. Dopo tre anni di programmazione e 13 mostre in curriculum, Vistamarestudio si trasforma in Vistamare Milano, spostandosi in uno spazio tutto nuovo. Dove? Un’ex conceria all’interno di un cortile di un palazzo liberty di Porta Venezia – non troppo lontano dalla vecchia sede, in Viale Vittorio Veneto. Adesso l’annuncio della prima mostra: è la collettiva Le voci della sera – come il titolo del romanzo di Natalia Ginzburg, esatto – in scena dal 24 marzo al 21 maggio 2022 (opening mercoledì 23 marzo).

«[Le voci della sera] nasce da una conversazione tra l’artista Rosa Barba e le galleriste Lodovica Busiri Vici e Benedetta Spalletti», spiega il comunicato ufficiale. «A ognuno degli artisti è stata spedita una copia del romanzo, invitandoli a confrontarsi con il contenuto, per diventare voce narrante e condividere memoria e prospettive. I 19 artisti invitati hanno interpretato il libro in maniera personale realizzando opere inedite e site specific che daranno forma a un racconto corale».

Ed ecco quindi la lista completa degli artisti partecipanti: Mario Airò, Charles Avery, Rosa Barba, Claudia Comte, Joana Escoval, Anna Franceschini, Linda Fregni Nagler, Tom Friedman, Bethan Huws, Mimmo Jodice, Joseph Kosuth, Armin Linke, Polys Peslikas, Public Movement, Eileen Quinlan, Mary Ramsden, Lorenzo Scotto di Luzio, Ettore Spalletti, Haim Steinbach. Appuntamento a marzo 2022.