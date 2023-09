Visto Italia: la nuova serie podcast di exibart, per raccontare la Collezione Farnesina

Il lungo percorso dell’arte italiana nel mondo, raccontato attraverso le sue opere, a viva voce. Parte oggi, 13 settembre, la programmazione di Visto Italia. Il viaggio dell’arte italiana all’estero attraverso la Collezione Farnesina, la nuova serie di podcast realizzata da exibart per la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, istituita nel 2022 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per favorire la diffusione della cultura e dell’arte italiane. Con il coordinamento di Federico Pazzagli, la curatela di Yasmin Riyahi, Cesare Biasini Selvaggi e Giulia Ronchi, e il montaggio tecnico di Gianmarco Biele, ogni puntata della serie di podcast sarà narrata dalla voce dell’attore e doppiatore Gabriele Tacchi.

Protagonista sarà la Collezione Farnesina che, con le sue oltre 680 opere, testimonia la straordinaria vitalità dell’arte italiana e la sua capacità di dialogare con realtà vicine e lontane. Il podcast approfondirà i principali momenti dell’internazionalizzazione di questa significativa raccolta, avvenuta anche grazie all’azione della rete diplomatica e consolare e degli Istituti Italiani di Cultura sparsi in tutto il mondo. Dieci gli episodi in calendario, a scandire un itinerario artistico che, procedendo a ritroso dall’attualità al secondo Dopoguerra, intreccia le vicende legate a rassegne ed esposizioni internazionali, con le cronache degli incontri, delle collaborazioni e delle occasioni di scambio, raccontate dalla voce delle artiste e degli artisti della prestigiosa Collezione Farnesina, oltre che da coloro che hanno promosso e sostenuto l’arte italiana oltre i confini nazionali.

Tantissimi gli ospiti che hanno offerto il loro prezioso contributo a Visto Italia, da Ilaria Bernardi a Renata Boero, Carolyn Christov-Bakargiev, Davide Colombo, Alfredo Cramerotti, Maria De Vivo, Giacinto di Pietrantonio, Milovan Farronato, Massimiliano Gioni, Filippo Maggia, Alessandra Mauro, Liliana Moro, Mimmo Paladino, Raffaella Perna, Michelangelo Pistoletto, Fabrizio Plessi, Emiliano Ponzi, Clarissa Ricci, Stefano Salis, Rita Scartoni, Marinella Senatore, Gian Maria Tosatti, Luca Vitone e Olimpia Zagnoli.

Ogni settimana un nuovo episodio sarà disponibile per l’ascolto gratuito, sia in italiano che in inglese, sul canale Voci dalla Farnesina, su exibart e attraverso le principali piattaforme online, come Spotify, Spreaker, Apple Podcast e Google Podcast.