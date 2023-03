Dopo il primo appuntamento di dicembre 2022, oggi, 9 marzo 2023, la British School at Rome dedica un’altra serata agli studio visit degli artisti e delle artiste in residenza a Roma. Un’occasione per scoprire i progetti di residenza e le pratiche creative e, soprattutto, per capire come l’esperienza di un nuovo ambiente, l’incontro e il networking con la comunità artistica locale, possano influenzare l’avvio di una nuova ricerca.

Dalle 18 in poi, il pubblico potrà incontrare Maeve Brennan (The Sainsbury Scholar), Luke Burton (Abbey Fellow in Painting), Hardeep Dhindsa (Leverhulme Study Abroad Scholarship), Catriona Gallagher (The Bridget Riley), Holly Graham (The Sainsbury Scholar), Sharon Kelly (Arts Council of Northern Ireland Fellow), Lucy Tarquinio (Abbey Scholar in Painting), Laura White (Ampersand Foundation Fellow), osservando le nuove opere, ascoltando i racconti sui loro progetti e sperimentando in prima persona come, dove e perché l’arte viene creata.

La sostituzione della mostra finale dei borsisti e delle borsiste con una serata di Open Studios ha come obiettivo quello di spostare il focus della residenza sulla ricerca e sugli stimoli che la città di Roma e, più in generale, l’Italia, può dare, piuttosto che sulla creazione di lavori finiti e rientra in un più ampio progetto di trasformazione dell’Istituzione portato avanti dall’attuale Direttrice, Abigail Brundin. La BSR sta lavorando per diventare un’istituzione aperta, inclusiva e plurale, per promuovere la diversità e l’inclusione in tutte le sue attività all’interno della sua comunità e per adottare misure concrete in termini di superamento di barriere all’accesso e assegnazione delle borse di studio. Primi passi sono stati fatti verso questa direzione, in particolare con lo stabilimento di una nuova residenza per giovani artisti provenienti da background BAME – Black Asian Minority Ethnic e con una maggiore collaborazione con realtà di base a Roma.