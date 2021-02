I cartoni di Raffaello in digitale, sul sito del Victoria & Albert Museum

A 500 anni dalla morte, nel 2020, si è commemorato l’artista urbinate, uno dei più grandi del Rinascimento. Però, le istituzioni coinvolte si sono ritrovate a dover chiudere le porte al pubblico a causa delle misure di sicurezza adottate per la pandemia globale, come è successo alle Scuderie del Quirinale, per la mostra “Raffaello 1520 – 1483”, dove i dipinti sono rimasti in solitudine, in assenza di visitatori.

I cartoni di Raffaello al Victoria & Albert Museum di Londra

Per continuare la narrazione del patrimonio culturale che appartiene a tutti noi, il mezzo digitale è stato ampiamente utilizzato. Affinché il pubblico potesse continuare ad apprezzare la bellezza chiusa tra le pareti di stanze inaccessibili, numerosissime sono state le iniziative online. È accaduto nel caso di Raffaello alle Scuderie del Quirinale di Roma e ora anche il Victoria & Albert Museum presenta la sua soluzione virtuale.

Il Victoria & Albert Museum conserva i celebri cartoni che Raffello utilizzò per la serie di arazzi destinata alla Cappella Sistina. Quando Leone X venne eletto papa nel 1513, poté contribuire all’ambizioso programma di decorazione di quegli spazi e a Raffaello commissionò la realizzazione degli arazzi, oggi conservati nella Pinacoteca Vaticana. Tra il 1515 e il 1516 presero forma i modelli a grandezza naturale che l’artista utilizzò come cartoni preparativi.

Scene tratte dai Vangeli e dagli Atti degli apostoli, storie dei santi Pietro e Paolo: questo è quanto raffigurato dalla mano dell’artista urbinate. Il Victoria & Albert Museum mette in mostra i cartoni di Raffello, in tutta la loro bellezza e in modalità interattiva. Questa iniziativa fa parte del programma del museo per la celebrazione dei 500 anni dalla scomparsa dell’artista urbinate.

I modelli preparatori di Raffaello in altissima definizione

Grazie alla scansione 3d e agli infrarossi, è possibile osservare i modelli preparatori di Raffaello in altissima definizione, sul sito del Victoria & Albert Museum. Se prima una mostra poteva essere il buon pretesto per un viaggio, ora possiamo volare virtualmente a Londra e trovarci di fronte ai cartoni preparativi di Raffaello. Direttamente dal nostro pc, possiamo osservare ogni particolare di questi capolavori del Rinascimento, scoprirne la storia e le curiosità.