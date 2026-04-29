Tra il 30 aprile e il 21 maggio 2026, Milano torna a ospitare LIFE – Theatre Arts Media Festival, il progetto ideato da ZONA K che si muove lungo il crinale instabile tra arti performative, informazione e ricerca. Più che un semplice cartellone, LIFE si configura come un dispositivo critico: un laboratorio interdisciplinare in cui teatro, arti visive e media si intrecciano per interrogare la complessità del presente.

Il festival prende il nome dalla celebre rivista americana di fotogiornalismo e ne eredita l’ambizione: osservare il mondo e restituirlo attraverso narrazioni incisive, capaci di oscillare tra realtà e finzione, tra documento e messa in scena. In questo spazio ibrido, l’arte non si limita a rappresentare, ma agisce come strumento di indagine, mettendo in discussione il ruolo dell’informazione, i meccanismi della costruzione del vero e la proliferazione delle immagini contemporanee.

Distribuito tra diversi luoghi della città, con un fulcro alla Fabbrica del Vapore, il programma si sviluppa come un attraversamento di linguaggi e prospettive. Tra gli appuntamenti più significativi, la performance itinerante Signal in Milano del duo olandese Strijbos & Van Rijswijk inaugura il festival portando il suono nello spazio urbano, trasformando la città in un ambiente percettivo condiviso, il 30 aprile e il primo maggio.

Molta attesa per Three Times Left Is Right di Studio Julian Hetzel, presentato in prima nazionale il 3 e 4 maggio alla Fabbrica del Vapore: un lavoro che indaga i meccanismi della polarizzazione politica e mediatica, rendendo tangibile sul palco quella tensione ideologica che attraversa le società contemporanee.

Accanto alle performance, le installazioni ampliano il campo della riflessione. Tra queste, The Face of the City di Shereen Abedalkareem propone una lettura stratificata dello spazio urbano come archivio di identità e conflitti, visitabile dal 3 all’11 maggio. Mentre il progetto fotografico Activestills restituisce uno sguardo diretto sui territori palestinesi, intrecciando documentazione e pratica artistica, fino al 17 maggio.

Non meno rilevanti gli spazi di confronto, come i LIFE Table Talks dedicati al “nuovo ordine mondiale” o gli incontri pubblici sulla partecipazione e sulle trasformazioni della democrazia, che confermano la vocazione del festival a farsi piattaforma di dialogo tra artisti, studiosi e pubblico.

In un’epoca dominata da algoritmi e narrazioni semplificate, LIFE rivendica la complessità come terreno fertile. Qui il teatro torna a essere luogo di presenza e confronto, capace di generare esperienze condivise e di riattivare uno sguardo critico sul reale. Un festival che non offre risposte, ma costruisce le condizioni per porre collettivamente nuove domande.