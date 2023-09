Short Theatre 2023: il programma della 18ma edizione del festival

Fino al 17 settembre 2023, torna a Roma Short Theatre, con una 18ma edizione dal titolo Radical Sympathy. Con la direzione artistica di Piersandra Di Matteo, il Festival quest’anno si pone in ascolto del movimento di dipendenze e interdipendenze che sintonizzano le materie del mondo, mettendo in moto una corrente inarrestabile che trasporta, illuminando lo spazio percepibile tra i corpi – umani e non umani, visibili e invisibili – in cui avviene la frizione, l’attrazione, la commozione.

Appuntamento fondamentale per la scena nazionale e internazionale delle arti performative, Short Theatre prosegue la sua disseminazione urbana, dal centro alla periferia e ad alcune zone residenziali della città, decentralizzando i linguaggi dell’arte contemporanea e connettendo le diverse forme della vita urbana. A partire dalle sedi principali tra cui la Pelanda, il Teatro Argentina e il Teatro India, quest’anno sono le location sono ben 17, in 11 giorni di programmazione, per 50 progetti, con 35 compagnie provenienti da Italia, Francia, Belgio, Brasile, Svizzera, Algeria, Guatemala, Stati Uniti, Germania, Costa d’Avorio, Sud Africa e da molti altri Paesi.

La “coreografia fuggitiva” di Ligia Lewis, coreografa e artista visiva originaria della Repubblica Dominicana cui il festival dedica la seconda edizione di PRISMA, un focus espanso che consente al pubblico di attraversarne una buona parte della sua produzione artistica, a partire da Still Not Still in Prima Nazionale il 16 e 17 settembre al Teatro India, passando per un talk, uno screening filmico, un workshop e un progetto partecipativo con una associazione sociale della città. Il corpo come amuleto in L’Envol della coreografa, danzatrice e performer franco-algerina Nacera Belaza ispirata da The falling man, iconico scatto di Richard Drew legato all’attentato alle Torri Gemelle, il 16 e 17 settembre al Teatro India.

E poi, il debutto, dal 12 al 15 settembre al TeatroBasilica, di Elogio della vita a rovescio / Tre storie, primo nucleo drammaturgico del nuovo spettacolo di Daria Deflorian. DREAM, l’ultima produzione del Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019 Alessandro Sciarroni e la sensuale e infernale relazione corpo/macchina di Radio Vinci Park del regista e artista visivo Théo Mercier, performance interpretata da François Chaignaud e realizzata in collaborazione con Villa Medici.

Molti altri i progetti di artiste e artisti sono presenti nella programmazione 2023 di Short Theatre, per un’edizione che all’insegna dell’accessibilità, attraversabilità, decolonialità, teoria e pensiero critico contemporaneo rinnova, eleggendo come proprio campo di azione l’arte performativa, nel tentativo di offrire alla città un contesto vivo e sensibile in cui sperimentare, collettivamente. Per il programma completo potete dare un’occhiata qui.