exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

L’AWARE (Archives of Women Artists Research & Exhibitions) ospita un’iniziativa rivolta alla riscoperta di alcune artiste poco valorizzate dalla storia dell’arte. Lo fa con Petites histoires de grandes artistes, una raccolta di brevi video che in non più di tre minuti presentano la storia delle artiste donne. Il progetto è pensato per bambini e bambine, ma senz’altro anche chi è già grande apprezzerà la musica e le illustrazioni originali utilizzate per raccontare queste storie straordinarie.