Dal 19 novembre è possibile visitare negli spazi Basement di Superstudio a Milano la mostra Osservatorio X, un’iniziativa che intende mettere a fuoco nuove ricerche e pratiche artistiche sviluppate nella Scuola di Pittura dell’Accademia di Brera. La mostra nasce dalla collaborazione tra l’Accademia e Superstudio, con la partecipazione di FlavioLucchiniArt che, per l’occasione, ha messo a disposizione i suggestivi spazi del Basement. Osservatorio X trova nella creatività giovanile, nell’interdisciplinarietà e nella ricerca un terreno di confronto, il tutto coordinato è da una rosa di docenti dell’Accademia milanese. I selezionati sono 44 promettenti studenti che si esprimono non solo attraverso la pittura, ma anche con fotografia, video, scultura, disegno, installazione e performance.

La particolarità dell’esposizione risiede non solo nei lavori, ma anche nello spazio espositivo. Basement Superstudio è un insieme di ex-rifugi antiaerei della General Electric che si profila come un susseguirsi di spazi grezzi e industriali. L’ingresso si trova in corrispondenza della sala centrale della mostra, dove è possibile conoscere i lavori di molti giovani artisti, tra cui Flavia Albu e Cecilia Mentasti, da poco protagoniste della mostra Just want to be loved ospitata State Of____ Milano, e Ignazio Giordano, presente con tele di grandi dimensioni.

Nei rifugi, i lavori degli artisti evocano archeologie contemporanee, ritrovamenti di materiali eterogenei immersi in una dimensione atemporale. Tra questi, spiccano i lavori di Alessandro Boscarini, varesino di origine e da poco reduce da un’esperienza presso la Kunstakademie di Karlsruhe, in Germania. In perfetto dialogo con lo spazio circostante, Boscarini propone al pubblico Logica del disertore, un trittico composto da fusioni in alluminio.

Il lungo e complesso processo di lavorazione è volto a trasformare la pittura in una materia nuova, familiare, ma allo stesso tempo irriconoscibile, perturbante. Sulla superficie, sagome argentee abitano caoticamente i bordi frastagliati dei quadri, completati da un ultimo strato di grafite che dona atmosfera e profondità. Il lavoro invita lo spettatore ad avvicinarsi, entrare e perdersi con lo sguardo nella complessità della realizzazione e della composizione, dove riferimenti classici e contemporanei si sovrappongono come ombre sulla superficie metallica. Nei lavori di Boscarini, l’occhio si perde in esplorazione, avviluppato tra i delicati strati di argento e grafite e gli angoli ricurvi del perimetro introflesso, dove si respira un’aria carica di tensione e magia.

Osservatorio X è visitabile fino al 18 dicembre negli spazi di Basement Superstudio, in via Tortona 27, Milano. La mostra è un “osservatorio” sugli ultimi tre anni di attività dell’Accademia di Brera e fornisce uno spaccato eccezionale su alcuni aspetti del fare artistico, sulle ricerche sviluppate in ambito accademico e poi proseguite, evolute nel tempo.