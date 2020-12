exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

Nella penultima domenica di questo 2020 exibart.artworld arriva in vostro soccorso con sei interessanti notizie dal mondo dell’arte. Dalle avventure di Damien Hirst a St Moritz al presepe in Vaticano passando per il nuovo documentario di Ai Weiwei.

Damien Hirst ha portato a St Moritz ben 40 opere, in previsione dell’apertura di Mental Escapology (in mostra dal 19 gennaio fino al 23 febbraio). Il curatore, Jason Beard, in questo articolo di The Art Newspaper ha anche specificato che le opere non saranno in vendita. Definisce infatti Mental Escapology un progetto realizzato in collaborazione con la municipalità di St Moritz che comprenderà tutta la città.