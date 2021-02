exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

exibart.artworld torna questo weekend con sei notizie dal mondo dell’arte spaziando dalle opere di Beeple, passando per alcune mostre interessanti in giro per il mondo fino a Stonehenge.

A marzo il MoMA ospiterà una grande mostra dedicata ad Alexander Calder. Nel frattempo, la Fondazione dell’artista ha digitalizzato i materiali dell’archivio, rendendoli di pubblico accesso. Se prima solo chi studiava e faceva ricerca poteva entrare in contatto con questi materiali, ora chiunque può conoscere meglio l’artista, esplorando la sua carriera per storiche tappe e capolavori, lettere e foto d’epoca. Ce ne parla meglio The Art Newspaper.

Passando al mondo della musica vogliamo segnalarvi questo articolo del New Tork Times che presenta una mostra dedicata a Joaquín Orellana e alla sua incredibile. L’Americas Society Exhibition presenta infatti The Spine of Music che racconta la vita e le opere del compositore guatemalteco.