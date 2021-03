exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

La primavera è alle porte ed exibart.artworld è in pole position per fornirvi sei notizie dal mondo dell’arte. Partendo dal cambio di regia negli USA fino allo scioglimento dei Daft Punk questa settimana non ci fa mancare nulla.

Partiamo dalla vicina Francia, dove un tribunale ha dichiarato Jeff Koons colpevole di aver infranto i diritti di copyright un’altra volta. Oltretutto, le multe a suo carico aumentano. Ne parla Artnet in questo articolo.

La notizia dello scioglimento del leggendario duo Daft Punk ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. Ma avete visto il video d'addio? Sette struggenti minuti di sguardi oltre la maschera, saluti nel deserto, esplosioni. Noi ve lo pubblichiamo qui, a imperitura memoria di un momento epocale della storia della musica.



Curbed invece ci porta negli USA dove Joe Biden ha revocato l'ordine esecutivo imposto da Donald Trump di promuovere solo architettura tradizionale. Il commento di Diana Budds è tagliente ma efficace e la lettura di questo pezzo è informativa e interessante.