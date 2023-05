Gli ultimi minuti sono un conto alla rovescia scolpito nell’aria, ormai crepitante di elettricità. Quindi arrivano i pochissimi secondi prima del triplice fischio che nessuno riuscirà mai a sentire e il tempo si appiattisce, così come lo spazio, i calciatori in campo, qui corpi benedetti dalla folla e ricoperti di immagini sacre, alzano le mani verso il cielo di Udine e sembrano scuoterci tutti insieme sulla terra, da una parte all’altra del mondo, dall’uno all’altro mare. Cosa è successo? Non si saprà mai precisamente ma è successo, sta per succedere, succederà, si vede sui volti delle persone che abbraccio e sento tremare, che saltano e si baciano mentre gli occhi si riempiono di fumo azzurro e la notte si tinge di mille esplosioni. Camminiamo ma rimaniamo fermi, le strade si svolgono su se stesse come ruotando un caleidoscopio scintillante. I monumenti, le fontane, le insegne al neon dei chioschi, tutto prende forma nella celebrazione. Bandiere, striscioni, sciarpe, magliette, i tessuti luccicano con la luna piena e chiarissima, increspandosi come onde. Anche i Castelli si illuminano, dalle belle terrazze di Palazzo Reale le troupe televisive puntano le telecamere su Piazza Plebiscito. Nell’odore acre dei fumogeni è facile perdere l’orientamento, poi la pesante foschia si apre come un drappo e svela il coro sulla scena, le voci all’unisono continuano a ricamare questo sogno collettivo. Migliaia, milioni di immagini si sovrascrivono nella storia della città, ognuna lasciando impressa, nella memoria di pietra delle architetture e nelle sfuggenti sensazioni della pelle, una piccola, preziosa traccia di quello che è successo e che succederà.

4 maggio 2023, terzo scudetto del Napoli

Tutte le fotografie di Daniele Dari.