Ales spa, cambio al vertice per la in house del MIC: arriva Fabio Tagliaferri

Fabio Tagliaferri, ormai ex assessore del Comune di Frosinone, in cui era entrato il 13 luglio 2022 assumendo le deleghe a Welfare, Politiche e Fragilità sociali, nonché coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, è il nuovo presidente e amministratore delegato di Ales spa, a seguito delle dimissioni per collocamento a riposo di Mario De Simoni.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all’Assemblea degli azionisti, ha conferito le deleghe a Tagliaferri e ha avviato le procedure affinché De Simoni continui a collaborare con Ales, a titolo gratuito, come direttore generale delle Scuderie del Quirinale che sono gestite dalla Società in virtù di una convenzione stipulata con il Ministero nel 2019.

Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del MIC – Ministero della Cultura impegnata, da oltre 20 anni, in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e nello svolgimento di attività strumentali alla gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di tutela messi in atto dal Ministero della Cultura nella qualità di socio unico.