Nei Paesi Bassi, tra marzo e agosto 2020, furono trafugate due opere di Vincent Van Gogh e Frans Hals, approfittando del lockdown. La polizia olandese sospetta che l’autore di entrambi i furti sia uomo di 58 anni. I quadri ancora non sono stati recuperati ma le autorità hanno tratto in arresto l’uomo.

Un furto di milioni di euro

I quadri rubati sono il Giardino della canonica a Nuenen in primavera di Van Gogh, dipinto nel 1884 ed esposto nel Singer Museum di Laren, in prestito però dal Groninger Museum, e Due ragazzi che ridono con un boccale di birra, di Hals, trafugato dal piccolo museo Hofje van Aerden, vicino a Utrecht. L’opera di Hals, il cui valore è stimato in circa 17 milioni di dollari, è stata rubata in altre due occasioni, nel 1988 e nel 2011.

Il sospetto, che non è stato nominato dalla polizia, è stato arrestato nella sua casa nella città di Baarn, vicino a Hilversum, nei Paesi Bassi. Il detective olandese Arthur Brand ha dichiarato che la cattura dell’uomo sospettato di aver compiuto il crimine è un grande successo per la polizia olandese e aggiunge che le ricerche non cesseranno finché la polizia non ritroverà anche i due dipinti rubati.

La polizia ha condiviso il video della rapina

La polizia olandese non vuole tenere nulla in segreto. Nella trasmissione Opsporing Verzocht è stato mostrato il video ripreso dalle telecamere di sicurezza del Singer Museum. Nella riprese si vede l’uomo che rompe una porta di vetro ed entra nel museo, facendo poi irruzione nel negozio di souvenir e rompendo un’altra porta di vetro. Pare che l’uomo non fosse armato ma che si sia servito di un oggetto contundente per infrangere le vetrine e le porte. Il furto al museo Hofje van Aerden è avvenuto invece il 27 agosto 2020, intorno alle 3:30 del mattino e anche in questo caso l’autore è entrato dopo aver forzato una porta sul retro.