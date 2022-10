Dopo le proteste delle scorse settimane, inoffensive e perlopiù inascoltate, in vari musei in tutta Europa – e anche in Italia – gli attivisti per l’ambiente di Just Stop Oil hanno lanciato una zuppa di pomodoro su uno dei girasoli di Vincent Van Gogh, esposto alla National Gallery di Londra. L’azione di protesta si è svolta intorno alla 11, nella Sala 43 del museo londinese: dopo aver mostrato una maglietta con la scritta “Just Stop Oil”, le due giovani attiviste hanno gettato il liquido sul dipinto, che è comunque protetto da un vetro antiurto, suscitando reazioni di stupore e spavento nelle persone presenti. Dopo aver versato il contenuto dei barattoli, le due attiviste si sono incollate al muro sotto l’opera. «Cosa vale di più, l’arte o la vita?», ha detto ad alta voce una delle manifestanti, «Vale più del cibo? Più della giustizia? Siete più preoccupati per la protezione di un dipinto o per la protezione del nostro pianeta e delle persone?».

«La creatività e la genialità umana sono in mostra in questo museo, ma il nostro patrimonio viene distrutto dall’incapacità del nostro governo di agire sulla crisi climatica e sull’aumento del costo della vita», scrivono sulla pagine ufficiale di Just Stop Oil, nel post di condivisione del video dell’azione, che è diventato immediatamente virale sul web, suscitando le reazioni più disparate. All’azione si è idealmente unito anche il gruppo Extinction Rebellion, che ha convocato una manifestazione collettiva a Trafalgar Square per oggi stesso.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫 🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022

Van Gogh realizzò la serie dei girasoli, dipinti a olio su tela, tra il 1888 e il 1889, originariamente per decorare la sua casa ad Arles in previsione della visita del suo amico artista, Paul Gauguin. Le versioni dei girasoli in vaso sono conservate tra le collezioni del Van Gogh Museum di Amsterdam, della Neue Pinakothek di Monaco di Baviera, del Philadelphia Museum of Art e del Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art, a Tokyo, oltre che alla National Gallery, appunto.