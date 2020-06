Report, l’ammiraglia del giornalismo investigativo del servizio pubblico guidata da Sigfrido Ranucci, questa sera accende i riflettori sul mercato dell’arte contemporanea che, negli ultimi decenni, ha conosciuto una crescita esponenziale. L’inchiesta di Report, dal titolo “Montato ad Arte”, è condotta da Chiara De Luca, con la collaborazione di Greta Orsi. Tra gli intervistati, sfileranno Filippo Lotti (AD di Sotheby’s Italia), Philippe Daverio (storico dell’arte), Carlo Orsi (gallerista), Pietro De Bernardi (direttore della Casa d’aste Pandolfini), Paolo Serafini (docente di Art market, Sapienza Università di Roma) e Arnaud Wolgensinger (direttore generale della Galleria Orlinski di Londra).

Giornalista professionista, laureata in lettere moderne con specializzazione in filologia all’Università degli studi di Siena, Chiara De Luca ha lavorato presso la Nazione di Siena, Class editori, Sky sport 24 e nel programma Le Iene. Dal 2019 fa parte della squadra di Report.

Montato ad Arte, un’anticipazione dell’inchiesta di Report

«Nel servizio si parlerà del mercato dell’arte contemporanea e della crescita costante di cui è stato protagonista dal 2010 a oggi. Il focus principale verterà sulla creazione della figura dell’artista, che viene studiata a tavolino per rendere l’opera ancora più preziosa. Da qui sorge un dubbio, è proficuo investire in arte contemporanea?», questa l’anticipazione dell’inchiesta di Chiara De Luca, raggiunta dai nostri microfoni. La puntata di questa sera che, c’è da aspettarsi, darà molto da discutere agli addetti ai lavori, andrà in replica sabato pomeriggio, 6 giugno, sempre su Rai 3, mentre sarà disponibile già da domani su raiplay.