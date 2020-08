MUJI to-go: e anche nelle zone impervie del Giappone arriva il brand

MUJI, la celebre catena di merci giapponese, ha avuto un’idea geniale quanto originale: ha proposto un autobus turistico per vendere i propri prodotti a persone che vivono in zone montuose. La proposta accompagna l’apertura di MUJI naoetsu, il più grande negozio MUJI del mondo situato nel centro commerciale Naoetsu di Tokyo. L’ iniziativa MUJI to-go mira a generare la rivitalizzazione regionale, rivolta alle persone con difficoltà nel raggiungere la città e garantirà anche il raggiungimento di aree con popolazioni adulte più anziane. Una volta attivato il MUJI to-go, il fondatore Ryohin Keikaku ha previsto di iniziare a spostare i prodotti in tutto il paese ad agosto, andando su vasta scala verso settembre. I prodotti MUJI come vestiti, cancelleria, articoli da toeletta, prodotti per la pulizia e la cucina e le necessità quotidiane come il cibo saranno venduti sull’autobus turistico. Attraverso le vendite mobili, MUJI parlerà anche con i residenti locali e ascolterà i loro bisogni e le loro preoccupazioni con l’obiettivo di creare una comunità sostenibile in cui possano aiutarsi a vicenda favorendo nuove relazioni. Il MUJI to-go bus è un autobus turistico precedentemente di proprietà della compagnia di autobus Niigata, Kubiki Motor co., affiliato con Ryohin Keikaku. Lo stesso piano è stato applicato anche nella città di Sakata, nella prefettura di Yamagata, a partire dallo scorso giugno.