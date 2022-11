Presidente del MAXXI? Alessandro Giuli non conferma e non smentisce

Sarà Alessandro Giuli il nuovo Presidente del MAXXI? Nelle ultime ore quelle che erano delle voci sono diventate qualcosa di più. Almeno a giudicare dall’espressione ammiccante sfoderata dal giornalista, direttore di Libero, intervistato da Lilli Gruber nella puntata di oggi di Otto e mezzo. Incalzato da domanda diretta della conduttrice, Giuli ha risposto preferendo non rispondere, con un sorriso che, però, sembra voler dire più di mille parole. Si prospetta dunque un netto cambio di orientamento al vertice della Fondazione che gestisce il museo di Roma, presieduto dal 2012 da Giovanna Melandri, esponente d’area PD, Ministro per i beni e le attività culturali dal 1998 al 2001 e Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive dal 2006 al 2008.

Biografia di Alessandro Giuli, da co-direttore del Foglio a (probabile) presidente del MAXXI

Nato a Roma, il 27 settembre 1975, Alessandro Giuli è laureato in Lettere e Filosofia. Amante dei sigari e del buon vino, è sposato con Valeria Falcioni, collega che lavora a Sky, nella redazione del TG24. La sorella Antonella è invece la storica addetta stampa del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, cognato della Presidente Giorgia Meloni. Secondo quanto riportato recentemente da Dagospia, Alessandro Giuli sarebbe stato tra i papabili per diventare portavoce della Presidente a Palazzo Chigi.

Legato al Foglio di Giuliano Ferrara, di cui nel 2008 è diventato prima vice e poi co-direttore, ha collaborato con Il tempo e con Linkiesta ed è autore di numerose pubblicazioni, come “Il passo delle oche. L’identità irrisolta dei postfascisti”, per Einaudi, e il curioso “E venne la Magna Madre: i riti, il culto e l’azione di Cibele Romana”, incentrato sulle tradizioni arcaiche dell’antica Roma. Il successo presso grande pubblico arriva però grazie alla sua posizione di opinionista, nel 2019, in Povera Patria, poi rinominato Patriae, programma condotto da Annalisa Bruchi su Rai 2.