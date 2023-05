Proseguono le proteste contro il caro affitti che negli ultimi tempi ha reso impossibile la vita agli studenti universitari fuori sede. Nel capoluogo lombardo stanze singole a 700 euro al mese, monolocali fuori dai quartieri centrali che volano oltre i 1000: la risposta a tale insostenibile costo della vita è stato un gesto decisivo, quello di accamparsi in tenda per giorni davanti all’ateneo. La prima è stata la bergamasca Ilaria Lamera davanti al Politecnico di Milano, sollevando una tale attenzione su social e stampa da costituire la miccia di una protesta ora dilagata a livello nazionale. <<L’idea è stata mia e ho subito trovato sostegno in altri gruppi di studenti, come quello di Lorenzo Barbagallo della Terna Sinostrorsa>>, ha raccontato a exibart Ilaria Lamera, mostrando le diciassette tende montate di fronte al Politecnico per sensibilizzare il governo sul caro affitti.

<<Da qui la protesta ha preso piede in altre città universitarie: Milano, Pavia, Padova, Venezia, Bologna, Perugia e Firenze oltre a Roma – e prosegue – La pioggia ci ha concesso un po’ di tregua nel fine settimana, anche se io la mia tenda già l’ho portata via e sono venuta qui per dare io il mio supporto a che resta qui a manifestare>>. Dal Sindaco di Milano a quello di Lodi, diversi sono stati i rappresentati politici e istituzionali che hanno supportato la protesta, invitando i giovani a sedersi a un tavolo di confronto. La speranza è quella di trovare soluzioni percorribili in breve tempo: a guadagnarci non sarebbero solo gli studenti stessi, bensì il diritto alla casa, allo studio e, non ultimo, l’apporto culturale delle nuove generazioni che non può essere relegato ai margini e a cui il tessuto sociale di una città non può rinunciare.