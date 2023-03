Simona Baldassarre è il nuovo assessore alla cultura della Regione Lazio

Il neogovernatore del Lazio, Francesco Rocca, ha ufficializzato i nomi della giunta che lo affiancherà alla guida della regione. La squadra definitiva è composta da dieci assessori, cinque uomini e cinque donne, sei dei quali appartenenti a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega e 2 a Forza Italia. In merito alla composizione della nuova Giunta regionale, Rocca ha dichiarato: «Sono contento, è una giunta fatta da donne e da uomini di grande esperienza e determinazione. Sono tutti preparatissimi. Non me ne vogliano gli uomini, ma sono molto orgoglioso della squadra al femminile, con molte donne di grandissima esperienza che hanno dato una straordinaria prova di sé ovunque sono state e ovunque hanno ricoperto gli incarichi». Nella squadra Simona Baldassarre, in quota Lega, che lascia il seggio all’europarlamento per essere il nuovo Assessore alla Cultura, alle Politiche giovanili e alla Famiglia della Regione Lazio.

Chi è Simona Baldassarre

Simona Baldassarre è nata a Giurdignano, in provincia di Lecce, il 12 novembre 1970. Ha quasi 53 anni, è sposata ed è madre di due figli. Ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza nel Salento e ha studiato al liceo linguistico di Maglie. Dopo la laurea, si è trasferita a Roma per frequentare l’università. Nella capitale ha conseguito la laurea in medicina presso l’Università Cattolica, specializzandosi successivamente in medicina del lavoro e medicina estetica. Fin dagli anni dell’università ha sempre vissuto a Roma. Nel 2013 è stata eletta consigliere comunale della 1° circoscrizione di Roma centro.

Membro del Parlamento europeo per la Lega, ha gà fatto parte delle Commissioni Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare, Diritti della Donna, Lavoro, Affari Sociali, Cultura e Istruzione. È stata inoltre membro della delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Macedonia del Nord, della delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese e della delegazione all’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana. Dal 2021 è stata nominata Responsabile Nazionale del Dipartimento Famiglia della Lega.