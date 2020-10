VOTE it like it’s hot: la campagna di Donald Trump, via meme

La campagna elettorale di Trump

I was honored to receive the first ever Presidential Endorsement from the Florida Police Chiefs Association. Thank you, I will NEVER let you down! @FloridaChiefs #LESM pic.twitter.com/R2RauC59a5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020

Sono onorato di ricevere il primo appoggio presidenziale della storia da parte dell’Associazione dei Capi di Polizia della Florida. Grazie, io non vi deluderò MAI!

“@ilduce2016: “It is better to live one day as a lion than 100 years as a sheep.” – @realDonaldTrump #MakeAmericaGreatAgain“ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2016

Intervistatore: “C’è uno dei suoi retweet che è diventato un trend, lei ha retwittatto qualcuno chiamato @ilduce2016 ed era una frase di Mussolini ma lei non lo sapeva e la frase dice “è meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora”, le piace questa frase? Lo sa che è di Mussolini?”

Trump: “Sì lo so e va bene, Mussolini era Mussolini, ma è una frase molto buona, è una frase molto interessante. Lo so chi l’ha detta ma che differenza fa se è di Mussolini o di qualcun’altro? Resta una frase interessante. Probabilmente è per questo che tra Twitter e Facebook ho 14 milioni di fan, perché propongo dei contenuti interessanti.”

Intervistatore: “Lei vuole essere associato ai fascisti?”

Trump: “No, voglio essere associato a delle frasi interessanti”

– Magnifico.

– Non avremo mai un video simile di nessun altro presidente. Mai.

Grazie, signor presidente, per indossare la sua maschera.

Sono un repubblicano, ma non un pazzo: Biden presidente.

Il Covid flash di Trump e il “momento alla Mussolini”

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

“Stasera, la First Lady ed io siamo risultati positivi per COVID-19. Inizieremo immediatamente la nostra quarantena e la nostra guarigione. Supereremo questo INSIEME!”

Che tu sia di sinistra o di destra, siamo tutti uniti in preghiera per il nostro Presidente.

“Dì la frase, shill” (in gergo, shill indica le persone che fanno pubblicità/propaganda occulta).

“Trump è finito”

“Yaaaaaay!”.

“Non abbiate paura del virus!”

Trump: “Lascerò l’ottimo Walter Reed Medical Center oggi alle 18:30. Mi sento davvero bene! Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini le vostre vite. Abbiamo sviluppato, sotto l’Amministrazione Trump, grande conoscenza e medicine. Mi sento meglio di quanto non mi sentissi 20 anni fa!”.

RD: “Ottime notizie. Sarà bellissimo vedere di nuovo il nostro presidente alla Casa Bianca!”.

Jennifer Rubin: “Sei una minaccia per tutti quelli che ti stanno attorno”.

“Coglione ammalato” (il “momento alla Mussolini” di Trump)

ULTIM’ORA: Trump saluta l’elicottero dopo aver rimosso la mascherina. MSNBC lo chiama “momento alla Mussolini”. La CNN lo chiama “qualcosa che ricorda la Corea del Nord”.

NON RIESCO A RESPIRARE (riferimento alle ultime parole di George Floyd).

Balconi e fascisti,

fascisti e balconi,

e come in una tragedia di Shakespeare,

siamo al Quinto Atto.

I media sono in subbuglio perché speravano che Trump sarebbe morto o sarebbe stato significativamente indebolito/danneggiato dal Coronavirus e invece lui si mostra più forte che mai prima d’ora. MOMENTO ALLA MUSSOLINI, STRON*I

“Questo è un momento alla Mussolini” – dice la commentatrice dell’MSNBC vedendo Trump che si affaccia al balcone della Casa Bianca.

Il presidente può letteralmente contrarre il Covid e sconfiggerlo, e i media mainstrem troveranno comunque il modo di chiamarlo dittatore. Assurdo.

Mi stupisce sempre l’uso casuale e ricorrente dell’iperbole estrema ogni volta che Trump fa qualcosa. Il contrasto tra la rappresentazione e la realtà è così sorprendente, non riesco a capire come qualcuno possa cascarci, a meno che non siano così accecati dall’odio da essere completamente irrazionali.

I split screened shots from Leni Riefenstahl’s 1935 Nazi propaganda film, Triumph of Will, with @realDonaldTrump’s video of his return from the hospital. Not sure if this was intentional, but it’s eerily similar. His media team looking to history for inspiration, perhaps? pic.twitter.com/ZsZfHLttdL — matt danzico (@mattdanzico) October 6, 2020

Ho diviso le scene del film di propaganda nazista del 1935 di Leni Riefenstahl, Triumph of Will, con quelle del video del ritorno dall’ospedale di @realDonaldTrump. Non sono sicuro che fosse intenzionale, ma è stranamente simile. Il suo team di comunicazione cerca ispirazione nella storia, forse?

“Dimissioni totali e complete dal dottore della Casa Bianca ieri. Questo significa che non posso infettarmi (sono immune), e non posso infettare. Buono a sapersi!!!”

“Mango Mussolini”

“È tutta colpa di Mango Mussolini!” (Mango Mussolini è uno dei soprannomi di Trump, per il colore del suo viso, simile a quello di un mango).

Si vanta di essere diventato Mango Mussolini, il tuo nuovo dittatore

Mango Mussolini in tutto il suo splendore.

Birra “Mango Mussolini”

La vera nipote di Mussolini difende il nostro Mango Mussolini.

“Presidente Donald Trump non deve temere i miseri attacchi politici di Jim Carrey; i suoi disegni non sono che carte sporche”.

Il presidente degli infiammati Stati d’America (sulla tanica: propaganda di paura razzista)

#Blexit e Back the Blue

Donald Trump alle proteste Blexit: neri e latinoamericani rigettano la sinistra socialista radicale.

Il gruppo BLEXIT di Candace Owens ha pagato per il viaggio di alcuni partecipanti all’evento per Trump alla Casa Bianca

Ahahaha! Sono di più del raduno di Biden!

Era un raduno Blexit, non un raduno qualsiasi. Non mi sorprende che i ne*ri non possano pagare per il proprio viaggio. Non mi sorprende neanche che molti ne*ri non si sarebbero presentati. Trump deve smetterla di cercare di ottenere il voto dei n*ri.

Alcune delle persone nere che hanno partecipato al raduno di Trump di sabato hanno ricevuto un incentivo finanziario per la partecipazione

“Un incentivo finanziario” suona molto come essere pagati.

Cosa ne pensate del Blexit e della manifestazione Back the blue di oggi?

Cringe

“Ci sono milioni di persone nere che si svegliano ogni mattina e fanno la cosa giusta. Noi non protestiamo. Noi non ci droghiamo. Noi non disprezziamo le forze dell’ordine. Noi siamo stanchi di avere danneggiata la nostra immagine dal movimento anarchico di estrema sinistra Black Lives Matter.” – Candace Owens

Blexit vs BLM

Dalla parte di legge e ordine/ incitare all’anarchia

Rafforzare le comunità/ distruggere le comunità

diffondere le soluzioni/ diffondere divisioni

vedere caratteri/ vedere colori

dare valore alla famiglia nucleare/ distruggere la famiglia

qui per restare / attivi soltanto durante le tornate elettorali

creare vincitori / creare vittime

finanziare i business dei neri / finanziare i business dei democratici

rispettiamo l’individuo / assegnano valore al gruppo

siamo per l’unità / sono per la violenza

tutte le vite dei neri contano/ solo alcune vite dei neri contano

che tipo di comunità desideri?