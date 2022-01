800 anni del Presepe di Greccio: il Comitato cerca un manager culturale

Secondo la Legenda, durante la notte di Natale del 1223, a Greccio, in provincia di Rieti, Francesco rievocò la nascita di Gesù, apprestando una rappresentazione vivente dell’evento. In quella occasione, un bambino in carne e ossa sarebbe apparso nella culla e la scena venne raffigurata, con un realismo sconvolgente per i canoni artistici dell’epoca, nel ciclo di affreschi dedicati al Santo, realizzati da Giotto nella Basilica superiore di Assisi, tra il 1295 e il 1299. Così nacque anche la tradizione del presepe e, a distanza di ottocento anni, il MIC – Ministero della Cultura ha dato impulso alla formazione di un Comitato nazionale che presiederà all’organizzazione delle celebrazioni. Istituito nell’agosto del 2021, dovrà elaborare un piano di iniziative di rilievo internazionale e di interventi infrastrutturali di recupero e valorizzazione dei territori interessati dalle celebrazioni, potendo contare su un budget di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Recentemente, il Comitato ha pubblicato due avvisi di interesse pubblico. Il primo finalizzato alla selezione di un manager per la co-creazione, il coordinamento, la produzione e la supervisione delle iniziative del programma culturale. Il secondo avviso riguarda invece l’affidamento della progettazione, realizzazione e manutenzione biennale del sito web istituzionale.

«Due primi passi importanti che ci consentiranno di procedere speditamente e con trasparenza nella costruzione del corposo programma di eventi, iniziative ed opere infrastrutturali in previsione di “Greccio 2023”», ha dichiarato il sindaco di Greccio e presidente del Comitato, Emiliano Fabi. «Un primo passaggio essenziale sul cammino che ci porterà verso un importantissimo appuntamento che investirà l’intero territorio e andrà ben oltre i suoi confini». Oltre che dal sindaco di Greccio, con funzioni di Presidente, il Comitato è composto dal Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MiC, dal sindaco di Rieti o suo delegato, un esperto designato dalla Diocesi di Rieti, un esperto designato dalla Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori, e da Franco Cardini, Laura Caruso, Cristiana Colli, Linda Di Pietro, Antonio D’Onofrio, Florinda Saieva.

Ottavo centenario del Presepe: le mansioni del manager e il sito web

Il contratto per la posizione di manager avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula, con possibilità di proroga di un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali, fino a una durata massima non superiore a 36 mesi. Il compenso della prestazione per ciascuna annualità è stabilito in euro 65mila. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le 15 del 21 febbraio 2022. L’attività si svolgerà prevalentemente a Greccio e nella Valle Reatina. Tra le altre mansioni, la figura dovrà supportare il Comitato nell’elaborazione dei progetti e comporre, su indirizzo del Comitato, un programma delle iniziative, ponendo enfasi su interdisciplinarità e contaminazione, promuovendo azioni organiche e coerenti tra la dimensione storica, quella spirituale e le discipline culturali e creative, prevendendo anche coproduzioni italiane ed europee. Qui il bando completo.

Il secondo avviso riguarda invece la progettazione, realizzazione e manutenzione triennale del sito web istituzionale del Comitato. 3. Grande rilevanza dovranno avere i contenuti multimediali e visivi e i contenuti presenti sui principali social network, con possibilità di aggregarli in un social wall anche tramite parole chiave, hashtag e profili/pagine di riferimento. L’aggiudicatario dovrà prevedere una funzione di prenotazione online per visite guidate. L’appalto avrà la durata complessiva di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contratto, alla scadenza, potrà essere affidato per un ulteriore periodo di 12 mesi. Il corrispettivo dovuto sarà individuato sulla base dell’offerta prodotta dall’aggiudicatario. Il servizio sarà affidato alla migliore offerta in termini di rapporto di qualità e prezzo. Per inviare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 14 del 26 gennaio 2022. Qui il testo del bando.