Arte Laguna Prize 2024: aperte le iscrizioni al premio per artisti emergenti

C’è tempo fino al 31 luglio 2024 per partecipare alla 19ma edizione di Arte Laguna Prize, il premio internazionale d’arte contemporanea dedicato alla promozione degli artisti emergenti provenienti da tutto il mondo. Promosso dal 2006 dall’associazione culturale MoCA – Modern Contemporary Art il concorso è a tema libero e, nel corso degli anni, si è aperto a includere tuti i linguaggi della creatività contemporanea, dalle arti visive a quelle performative e multimediali, fino alla land art e alle tecnologie digitali. Arte Laguna Prize è quindi aperto a tutti ed è a tema libero, per dare la più ampia possibilità di espressione agli artisti e rispecchiare in modo trasparente le emozioni e i sentimenti del particolare contesto storico in cui si trovano a operare.

Le sezioni per le quali è possibile presentare la candidatura sono: Pittura, Scultura, Arte fotografica, Videoarte e cortometraggi, Performance e recitazione, Arte virtuale e digitale, Grafica digitale e cartoon, Art design, Arte urbana e street art, Arte ambientale e land art. I premi includono residenze artistiche internazionali, mostre collettive in gallerie d’arte, collaborazioni con aziende leader del settore, partecipazioni a festival e molto altro ancora. Obiettivo del premio, infatti, è quello di contribuire a creare un network di Fondazioni, Musei, Gallerie, Residenze e spazi per l’arte, aziende del Made in Italy e brand internazionali, coinvolti nell’organizzazione di progetti speciali, per dare opportunità di crescita e di slancio per la carriera professionale degli artisti. Arte Laguna Prize prevede inoltre, tra le altre cose, una mostra collettiva dei finalisti presso i Bacini dell’Arsenale Nord, uno spazio storico della città di Venezia dove, per secoli, si sono riuniti i più grandi maestri artigiani. Per questa edizione di Arte Laguna Prize, la mostra sarà visitabile da novembre a dicembre 2024.

Per la 19ma edizione, la giuria è formata da Chris Bayley (Regno Unito), curatore presso Serpentine Gallery (Londra); Luca Borriello (Italia), direttore di Inward Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana; Chiara Canali (Italia), critica d’arte, giornalista, curatrice indipendente; Claudia Segura Campins (Spagna), curatrice di mostre ed esposizioni presso il MACBA; Hyunjin Kim (Corea del Sud), curatrice indipendente e scrittrice, è stata curatrice del Padiglione Corea della Biennale Arte del 2019; Adam Kleinman (Norvegia), direttore del Kunsthakll Trondheim; Abdullah Saleh Yaseen Ali (Kuwait), manager e curatore di progetti artistici presso NCCAL – National Council for Culture and Arts.

Per tutte le informazioni su Arte Laguna Prize 2024, potete cliccare qui.