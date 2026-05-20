20 maggio 2026

Arte, ecologia e rigenerazione urbana: la call delle Bolzano Art Weeks 2026

Bandi e concorsi

di

Regard(en)! Regreen! Regrow! Ancora pochi giorni per partecipare alla open call di BAW Bolzano Art Weeks 2026: i cinque progetti selezionati riceveranno un contributo di 2mila euro

BAW 25, Francesco Sacco, Luca Pasquino, CULT OF MAGIC, Palais Campofranco, photo Fanni Fazekas

Arte contemporanea, sostenibilità e trasformazione urbana dialogano alle BAW Bolzano Art Weeks che, in vista della loro sesta edizione, dal 25 settembre al 4 ottobre 2026, lanciano una nuova open call internazionale rivolta ad artiste e artisti interessati a confrontarsi con alcune delle questioni più urgenti del presente, dalla crisi climatica alla rigenerazione degli spazi, per immaginare nuove forme di convivenza tra esseri umani, ambiente e territorio.

Il titolo scelto per questa edizione – Regard(en)! Regreen! Regrow! – si presenta come una dichiarazione programmatica. Il festival propone infatti una riflessione sul rapporto tra creatività contemporanea e responsabilità ecologica, invitando i partecipanti a elaborare progetti incentrati sui concetti di crescita, rinnovamento e sostenibilità. Accanto alla qualità artistica, saranno valutati la consapevolezza climatica, la coerenza tra idea e realizzazione e l’attenzione verso pratiche sostenibili.

BAW25 WINNER, Kata Hinterlechner, workinprogress, Festung franzenfeste 2021

La call selezionerà cinque progetti, che riceveranno un contributo di 2mila euro per la produzione e il supporto organizzativo del festival. Potranno candidarsi artisti singoli o collettivi, senza limitazioni di medium: installazioni, performance, opere multimediali e interventi site specific saranno accolti purché instaurino un dialogo con il contesto urbano e sociale. L’obiettivo dichiarato è quello di superare l’idea dell’opera come semplice oggetto espositivo, favorendo invece pratiche in relazione con la città e con i suoi abitanti.

Nel corso degli anni, Bolzano Art Weeks ha costruito un modello di festival diffuso e partecipativo, capace di mettere in rete istituzioni culturali, spazi indipendenti, atelier, associazioni e realtà internazionali. Più di cento progetti hanno animato le precedenti edizioni, contribuendo a definire una mappa dell’arte contemporanea a Bolzano e nel territorio altoatesino. Anche per il 2026 il festival conferma questa struttura orizzontale e rizomatica, privilegiando nella selezione un equilibrio tra artisti locali e internazionali e una pluralità di approcci e linguaggi.

BAW25 ON ART BIKE TOUR, Eduard Popescu, Un amore senza fine, Opening & Performance, Lasecondaluna, Foto Fanni Fazekas

Le opere selezionate saranno ospitate in differenti luoghi della città, dagli spazi verdi alle aree industriali, fino alle piazze e ai contesti pubblici del centro urbano. Alcuni interventi avranno carattere temporaneo, altri accompagneranno l’intera durata della manifestazione, contribuendo a disseminare l’arte contemporanea nella quotidianità urbana.

Il motto TUTTO PER TUTT / ALLES FÜR ALLE(S) / ALL FOR ALL* sintetizza l’identità stessa del progetto: una piattaforma collettiva costruita attraverso collaborazioni con istituzioni, operatori culturali, associazioni e artisti della scena locale, nazionale e internazionale. Il festival è organizzato da Cooperativa 19 in collaborazione con SKB Südtiroler Künstlerbund e Südtirol Kultur, con la direzione artistica della fondatrice Nina Stricker e il supporto di un comitato scientifico multidisciplinare.

BAW25 WINNER, Collettivo Éclat, Ec(h)o_es in the Rings, Palais Campofranco, photo Fanni Fazekas

La partecipazione alla call è gratuita e le candidature dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2026. Tutte le informazioni e il modulo di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale di Bolzano Art Weeks.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui