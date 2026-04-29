Premio COMEL 2026: aperto il bando che mette al centro l’alluminio

Torna il Premio COMEL, il concorso internazionale dedicato alla sperimentazione artistica sull’alluminio, con il bando della tredicesima edizione aperto fino al 21 giugno 2026. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama contemporaneo e che, negli anni, ha messo in dialogo artisti, linguaggi e visioni, creando una rete sempre più ampia di esperienze e percorsi che oggi raggiunge una tappa simbolica: il numero 13. Non solo l’edizione in corso ma anche il numero atomico dell’alluminio e quello delle opere finaliste, a ribadire un’identità costruita nel tempo.

Il Premio è aperto ad artisti europei e internazionali attivi nel continente, chiamati a presentare un’unica opera — pittorica, scultorea, fotografica o installativa — in cui l’alluminio sia elemento centrale, non solo materiale ma anche concettuale, capace di incidere sul significato stesso del lavoro.

Il tema scelto per il 2026, Alluminio, Intrecci di Futuro, invita a riflettere sulle possibilità del presente come spazio di relazione e costruzione. L’alluminio, già emblema di modernità per le avanguardie del Novecento, diventa qui metafora di connessione e trasformazione, un materiale capace di intrecciare linguaggi, esperienze e visioni, ma anche di accogliere processi e stratificazioni.

Il futuro, più che orizzonte distante, è inteso come processo in atto: una trama che si costruisce attraverso incontri, contaminazioni e scambi. In questa prospettiva, gli artisti sono chiamati a interpretare il tema dando forma a nuove narrazioni, tra tensione progettuale e apertura all’imprevisto, valorizzando il rapporto tra materia, idea e sperimentazione.

Le 13 opere finaliste saranno selezionate da una giuria presieduta dal Prof. Giorgio Agnisola ed esposte allo Spazio COMEL di Latina dal 17 ottobre al 7 novembre 2026. Tra queste saranno nominati il Premio della Critica — del valore di 3500 euro e accompagnato da una mostra personale — e il Premio del Pubblico.

La partecipazione è gratuita, per tutte le informazioni si può cliccare qui.