La Biennale si apre alla creatività emergente e prosegue il suo impegno nella formazione dei giovani nei settori artistici e nelle attività della struttura organizzativa, con il primo bando internazionale di Biennale College Architettura, rivolto a studenti e studentesse e a laureati e laureate under 30, oltre che ad accademici e accademiche (PhD candidate, ricercatori, assistenti universitari, tutor, teaching fellow) e professionisti/e emergenti under 35.

Partecipando a una serie di laboratori, seminari, conferenze e presentazioni pubbliche sperimentali, i partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con i casi storici più significativi di pedagogie radicali e trasformative emerse nell’educazione all’architettura negli ultimi 50 anni. «Biennale College Architettura fornirà così uno spazio esplorativo in cui i partecipanti si confronteranno – criticamente e creativamente, tra loro e con gli esperti – sulle due questioni più urgenti del nostro tempo: decolonizzazione e decarbonizzazione», spiegano dalla Biennale. Temi che sono al centro della 18ma Mostra Internazionale di Architettura, “The Laboratory of the Future”, in calendario dal 20 maggio al 26 novembre 2023.

Sarà possibile rispondere al bando fino al 17 febbraio 2023. Sono attese candidature da tutto il mondo e dal più ampio contesto disciplinare legato all’ambiente costruito: architettura, architettura del paesaggio, progettazione urbana, architettura d’interni, design engineering. Si darà preferenza a candidati/e con spiccate capacità e interessi progettuali, espressi attraverso media visivi, testuali o performativi.

Lesley Lokko, Direttrice del Settore Architettura della Biennale di Venezia, selezionerà le proposte dei candidati fino a un massimo di 50 partecipanti, che saranno poi affiancati da un gruppo internazionale di architetti, accademici e professionisti dell’ambiente costruito, per lavorare a una serie di interventi progettuali su scale diverse e tracciare nuove possibilità per l’educazione. Gli esiti del bando saranno comunicato entro fine marzo 2023 e le attività del Biennale College Architettura si svolgeranno dal 25 giugno al 22 luglio 2023. Per consultare il banco completo, si può cliccare qui.

«La 18. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia sperimenta quest’anno per la prima volta una attività di College. Ci auguriamo che il risultato sia pari a quello raggiunto dal primo college d’Arte condotto l’anno scorso da Cecilia Alemani», ha dichiarato il Presidente della Biennale, Roberto Cicutto. «Con il College Architettura si completa un processo avviato con tutte le altre discipline della Biennale di Venezia – Danza, Musica, Teatro, Cinema, Arte, che apre un varco verso il mondo a giovani architette e architetti. La scommessa che Lesley Lokko ha accettato è forse la più complessa rispetto a quella dei suoi colleghi. Ma è proprio la sua esperienza nel trasformare il modo di concepire, trasmettere e insegnare l’architettura che la rendono la persona più adatta a raggiungere lo scopo».