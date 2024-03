Bologna, tornano le residenze del Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition

Un progetto di residenze artistiche diffuse, per attivare una rete di creatività ad ampio raggio di azione. Torna, per il secondo anno, il Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition, l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di sei artiste, artisti o collettivi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che potranno soggiornare e lavorare in strutture messe a disposizione dai comuni dei sei Distretti culturali della città metropolitana di Bologna. L’iniziativa si sviluppa dall’esperienza del Nuovo Forno del Pane, promossa nel 2020 dal MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, per supportare la comunità artistica durante l’emergenza Covid-19 offrendo uno spazio di ricerca e produzione.

Una residenza per Giorgio Morandi

«La decisione di realizzare una seconda edizione metropolitana del Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition – e quindi di continuare a tessere il percorso iniziato l’anno scorso a livello metropolitano – sottolinea e rafforza la linea culturale che stiamo portando avanti, di sostegno alla nuova creatività, offrendo spazi di residenza nella unicità di luoghi metropolitani e sostegni per l’avvio di processi artistici nella relazione con le comunità», ha dichiarato Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana. «I diversi ambiti disciplinari che caratterizzano quest’anno i luoghi di residenza vanno dalla scienza, alla tessitura fino all’architettura e ai laboratori creativi sperimentali, arrivando anche a toccare i luoghi del maestro Giorgio Morandi all’interno della attenzione metropolitana strategica che stiamo ponendo».

In occasione del 60mo anniversario della morte di Giorgio Morandi, il Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition 2024 riserva, in rappresentanza del Distretto culturale Montagna, una residenza e uno spazio di lavoro presso i Fienili di Campiaro, nel Comune di Grizzana Morandi, luogo molto amato e spesso riprodotto dal pittore bolognese nella sua prolifica produzione artistica. La novità si inserisce nell’ambito del Tavolo Morandi, progetto promosso dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna, dal Comune di Grizzana Morandi, dal Museo Morandi e dal MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, che valorizza l’universo dell’artista attraverso la realizzazione di eventi e la proposta di itinerari nei luoghi vissuti dal maestro.

«L’importanza di un progetto si riscontra quando questo riesce ad avere una continuità e quando dopo la sua prima edizione aumenta il numero di partner, soggetti e istituzioni coinvolti», ha dichiarato Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo. «Questo è il caso del Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition che, per questa seconda edizione, riesce ad allargare la propria rete di comuni coinvolti con l’obiettivo di offrire alle artiste e agli artisti che arriveranno nella Città metropolitana di Bologna un’esperienza di relazione con un territorio creativo unico e di grande ispirazione per lo sviluppo dei loro progetti».

La procedura di selezione

I candidati dovranno essere domiciliati in Italia, senza vincoli di cittadinanza o residenza, con una recente e documentata attività nell’ambito delle arti visive contemporanee. Per inviare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 12 del 21 marzo 2024.

Le artiste e gli artisti verranno selezionati sulla base della documentazione presentata; particolare peso avranno il portfolio, la lettera motivazionale e l’idea progettuale che verrà valutata in base a fattibilità, originalità e impatto della proposta sul sistema culturale metropolitano. Le candidature saranno esaminate da una Commissione presieduta dal Responsabile dell’Area Arte Moderna e Contemporanea del Settore Musei Civici Bologna e composta da membri esperti interni allo staff del MAMbo.

Per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione, si può cliccare qui.

Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition: lo svolgimento della residenza

Alle artiste e agli artisti selezionati sarà offerto uno spazio di lavoro in cui operare, secondo le modalità previste da ciascun ente, tra il 29 aprile e il 28 luglio 2024. Queste le strutture messe a disposizione dai comuni dell’Area metropolitana di Bologna: Istituzione Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina a Bentivoglio (Distretto culturale Pianura Est); Fienili del Campiaro a Grizzana Morandi (Distretto culturale Montagna); Casa Quadrilumi a Imola (Distretto culturale Imolese); INAF-OAS/Stazione Astronomica a Loiano (Distretto culturale Savena-Idice); Casa Vallarmà a Madonna di Rodiano, Valsamoggia (Distretto culturale Reno Lavino Samoggia); Studio di decorazione di Nives Storci a Sant’Agata Bolognese (Distretto culturale Pianura Ovest). Inoltre, a ciascun artista o collettivo selezionato sarà garantito un alloggio nei comuni di riferimento ed erogato un incentivo di 3mila euro lordi per l’avvio dell’attività di ricerca e per una eventuale produzione.

Durante il periodo di residenza, le artiste e gli artisti saranno coinvolti in approfondimenti dedicati alle loro ricerche, tramite i canali di comunicazione dei soggetti coinvolti nel Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition 2024, mentre le opere e i progetti eventualmente prodotti rimarranno di loro proprietà. La rete dei Distretti culturali sarà parte attiva nella costruzione di scambio e collegamento con il territorio. Ai sei selezionati verrà richiesto, tra l’altro, di collaborare con le altre artiste e artisti coinvolti nel progetto favorendo scambi di competenze teoriche e pratiche al fine di creare durante il lungo periodo di residenza un clima partecipativo e produttivo