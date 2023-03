C’è tempo fino all’11 aprile 2023 per rispondere alla nuova edizione del bando per borsa di studio annuale promossa dalla Fondazione La Quadriennale di Roma. Il bando è rivolto a una figura specializzata nell’ambito della storia dell’arte contemporanea, in possesso del diploma di laurea magistrale in storia dell’arte o di materie affini. La borsa di studio avrà un importo di 18mila euro annui, suddivisi in quattro rate trimestrali. La ricerca risultante dall’anno di lavoro sarà pubblicata dalla Fondazione.

Il focus è incentrato sull’arte italiana dal 2000 in poi, con lo scopo di «Potenziare gli strumenti di ricerca su un periodo interessato da una produzione di fonti scientifiche ancora poco sviluppata», spiegano dalla Quadriennale. «Si rende oggi necessario, infatti, cominciare a definire e descrivere con precisione le connessioni tra i diversi fenomeni emersi nell’ultimo ventennio e l’organicità con cui essi si sono sviluppati nell’orizzonte di un quadro unitario e coerente».

Le domande di partecipazione, che dovranno pervenire entro martedì, 11 aprile, all’indirizzo bandi@quadriennalediroma.org, saranno esaminate da una Commissione di tre membri designata dal Consiglio di amministrazione della Quadriennale, composta dal Direttore artistico della Fondazione e da altri due membri fra i curatori che hanno un incarico di collaborazione in essere con la Fondazione relativamente a progetti della sua programmazione. Dopo la verifica dei requisiti, le domande dei candidati e delle candidate saranno valutate in base ai curricula e al progetto proposto ai fini di una preselezione. I candidati e le candidate così preselezionati saranno chiamati a colloquio dalla Commissione per una valutazione conclusiva. Per tutte le informazioni, si può cliccare qui.