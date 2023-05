Ducato Prize 2023: aperto il bando e raddoppiata la mostra dei finalisti

C’è tempo fino al 4 giugno 2023 per rispondere alla open call della nuova edizione di Ducato Prize, premio promosso dall’associazione culturale Coil Art Motive e ideato dal collezionista Michele Cristella. Istituito nel 2019, con l’intento di promuovere un dialogo tra l’arte contemporanea e il territorio del ducato di Parma e Piacenza, diretto quest’anno dal curatore indipendente Giacomo Pigliapoco, il Ducato Prize prevede due categorie: “Contemporanea”, rivolta a tutti gli artisti, nazionali o stranieri, individuali o collettivi, senza limiti di età, con un premio in denaro di 10 mila euro, e “Accademia”, aperta a studenti iscritti presso Accademie e Istituti d’arte, nazionali e internazionali, pubblici e privati, con un premio di mille euro. DucatoPrize si riserva la possibilità di assegnare ulteriori menzioni speciali, acquisizioni e premi produzione. Si potrà partecipare con ogni espressione visiva spaziando tra pittura, disegno, grafica, scultura, installazione, video-arte, performance, sound-installation o fotografia.

Diverse le novità di quest’anno: gli artisti finalisti passeranno da essere tre per ogni categoria a cinque, per un totale di dieci artisti finalisti che faranno poi parte della mostra finale. La selezione è affidata a un Collectors Board e a una giuria interamente rinnovati, quest’ultima composta da Julieta Aranda, Nerina Ciaccia, Luigi Fassi, Stéphane Ibars, Bernardo Mosqueira. Il Collectors Board è una commissione composta da collezionisti d’arte che eleggeranno il vincitore della Menzione Speciale dei Collezionisti e parteciperanno alla votazione del vincitore per la categoria Contemporanea.

«L’edizione 2023 del DucatoPrize è concepita come un osservatorio sulle individualità artistiche nazionali e internazionali ed è radicata nel rapporto che sussiste tra l’individuo e il cosmo, dove l’universo è considerato come un agglomerato di corpi visti da un unico punto d’osservazione», spiegano gli organizzatori.

I vincitori saranno proclamati durante la giornata di apertura della mostra dei finalisti, che si terrà nel mese di settembre 2023 e fino a ottobre, a Piacenza, negli spazi di Volumnia, che ha sede nella ex Chiesa di Sant’Agostino, imponente complesso sconsacrato del XVI secolo, situato lungo lo Stradone Farnese.

