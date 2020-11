I premi di MIA Fair 2021: New Post-Photography e due novità

MIA Fair – Milan Image Art Fair 2021 dà vita alla seconda edizione del premio New Post-Photography, «rivolto alla promozione delle tendenze più creative e innovative del mondo della fotografia contemporanea. Il Premio è indirizzato a tutti gli artisti, senza limiti di età e di nazionalità che lavorano con il mezzo della fotografia», ha spiegato l’organizzazione.

Le deadline per le iscrizioni è il 4 dicembre (potete trovare tutte le informazioni sul sito) e «gli artisti vincitori del Premio avranno la possibilità di esporre gratuitamente nell’ambito della decima edizione di MIA Fair, dal 24 al 28 marzo 2021, presso SUPERSTUDIO MAXI, in via Moncucco 30, a Milano, in una mostra dedicata al Premio New-Post Photography, II Edizione».

I due nuovi premi

Nell’edizione 2021 al premio New Post-Photography si affiancheranno altri due premi, sempre volti alla promozione della fotografia d’autore: uno consisterà «nella pubblicazione di un portfolio sulla rivista Gente di Fotografia, che uscirà in concomitanza con la decima edizione di MIA Fair», mentre l’altro sarà «una mostra organizzata dalla mc2 gallery: un autore o un’ autrice presente nella mostra finale del premio New-Post Photography verrà selezionato da Vincenzo Maccarone e Claudio Composti, direttori della galleria mc2 gallery, con sedi a Milano e a Luštica Bay nel Montenegro, per esporre in una mostra da loro organizzata entro il 2022».

La nuova sede espositiva

L’edizione 2021 porterà con sé un ulteriore cambiamento: «la fiera si svolgerà in una nuova innovativa sede espositiva, che permetterà di raddoppiare rispetto al passato lo spazio a disposizione per fruire al meglio l’evento. MIA si sposterà al nuovo SUPERSTUDIO MAXI, frutto di un avveniristico progetto di riconversione industriale. Questo spazio, che ha una dimensione di 7.500 metri quadrati, permetterà di poter applicare agevolmente le regole di distanziamento sociale previste, senza che quest’ultime arrechino particolare disturbo allo svolgersi della manifestazione. La decima edizione della fiera presenterà 140 gallerie ed espositori interazionali, suddivisi tra Main Section, sezioni curate ed Editoria, premi e un intenso programma culturale», ha annunciato l’organizzazione.

La giuria

La Giuria finale del Premio 2021 sarà composta da Gigliola Foschi (curatrice, docente, membro Comitato Scientifico MIA Fair), Gabi Scardi (critica e curatrice d’arte contemporanea a livello internazionale, direttrice artistica del progetto Nctm e l’arte), Paolo Agliardi (architetto, collezionista, fondatore di CAP contemporary art projects), Carlo Sala (curatore, docente, direttore artistico del Festival Photo Open Up e membro del comitato curatoriale della Fondazione Francesco Fabbri Onlus), Giorgio Zanchetti (storico dell’arte, docente, curatore, membro del Consiglio di Amministrazione di MUFOCO) e Claudio Composti (curatore e direttore artistico della mc2 gallery).