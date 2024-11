Il Tempo della Terra: il Premio Cramum 2024 celebra tutte le età creative

In un’epoca caratterizzata da rapidi mutamenti e improvvisi cambiamenti di fronte, capire come valorizzare la maturità professionale è una questione cruciale, che ci porta a riconsiderare radicalmente il ruolo del tempo. Ad affrontare il tema nel settore dell’arte contemporanea, è il Premio Cramum 2024, promosso dall’associazione Cramum insieme a Listone Giordano e intitolato Il Tempo della Terra. Per questa undicesima edizione, in palio 10mila euro per la progettazione e realizzazione di un’opera site specific per gli spazi esterni del parco della Cantina Terre Margaritelli, in Umbria.

Presieduta da Andrea Margaritelli, Brand Manager di Listone Giordano, e diretta da Sabino Maria Frassà, curatore e Presidente di Cramum, la giuria include esperti e figure di spicco nel mondo dell’arte, del design e dell’architettura: Tiziana D’Acchille (Direttrice Accademia Belle Arti di Perugia), Franco Mazzucchelli (artista), Fulvio Morella (artista), Marco Tortoioli Ricci (Presidente nazionale AIAP – Associazione italiana Design della Comunicazione visiva), Carla Tolomeo (artista), Luca Zevi (Vice Presidente IN/Arch Istituto Nazionale di Architettura).

Siamo giovani per sempre?

Dopo dieci edizioni incentrate sulla promozione dei giovani talenti, il Premio Cramum sposta quindi il focus sulla gestione delle diverse età, l’age management. «Attraverso questa edizione, si intende contribuire a una cultura che non solo premia il talento emergente, ma che rispetta e promuove la profondità e la bellezza che nascono dal dialogo tra esperienza, crescita e rinnovamento. Il Premio si apre dunque a tutte le età e forme di creatività, tra artisti, designer, architetti e altro ancora», spiegano gli organizzatori. La mostra finale si terrà a giugno 2025 presso Arena – Listone Giordano, luogo simbolo della cultura milanese. Fin dal 1927, questi spazi hanno accolto La Penna d’Oca, non solo un ristorante ma un autentico circolo culturale, culla della cucina futurista e punto di ritrovo intellettuale.

«Siamo giovani per sempre?», si chiede Sabino Maria Frassà, Direttore del Premio. «No, è un’illusione e una distorsione della nostra società, che vede il tempo come un nemico da combattere. Al contrario, riconoscere e investire nel futuro è fondamentale a ogni età, permettendo al talento di emergere, crescere e restituire alla società e ai contesti culturali e aziendali i frutti di esperienze ricche e consolidate», continua Frassà, approfondendo il tema portante di questa edizione, nata «Per celebrare il valore della maturità, intesa non come mera questione anagrafica, ma come sintesi di competenze, esperienze e consapevolezze».

In quest’ottica, il Premio Cramum si apre a tutte le età di creativi, collaborando con Listone Giordano per promuovere una ricerca artistica «Che sappia e abbia la possibilità di andare oltre i fugaci 15 secondi di celebrità, trovando invece forza e valore nella crescita costante e nella capacità di evolversi grazie al bagaglio di esperienze accumulato. Un’arte che diventa risorsa preziosa, capace di arricchire sia l’individuo sia la collettività».

Il Tempo della Terra: il tema del Premio Cramum 2024

Il tema del premio, Il Tempo della Terra, invita artisti e collettivi a presentare un progetto site-specific per una scultura o installazione permanente nel parco della Cantina Terre Margaritelli in Umbria. Grazie alla collaborazione con Listone Giordano, il premio mette a disposizione un contributo di 10mila euro per celebrare un’arte capace di resistere al tempo e lasciare una traccia duratura. L’opera vincitrice, concepita per interagire con l’ambiente e durare nel tempo, rappresenterà simbolicamente un percorso di consapevolezza, rendendo visibile il dialogo tra l’uomo, la natura e il tempo che li unisce.

«Dopo anni di collaborazione con il Premio Cramum, siamo orgogliosi di diventare co-protagonisti di questo progetto accogliendo nella nostra realtà questa evoluzione che si propone di premiare la ‘maturità’ del talento», ha spiegato Margaritelli. «Il nostro bene più prezioso sono gli alberi, e con essi la consapevolezza che una forestazione e piantumazione responsabile guarda al futuro con almeno cento anni di anticipo. Insieme al curatore Sabino Maria Frassà, abbiamo concepito questo premio, dedicato al tema Il Tempo della Terra, come un invito a riscoprire un significato di bellezza autentica, solida e durevole».

A chi è rivolto il Premio Cramum 2024

Il bando si rivolge a chiunque abbia dimostrato una maturità creativa, indipendentemente dall’età o dalle etichette professionali: possono quindi partecipare architetti, artisti, designer e creativi di ogni forma. Le candidature, complete della documentazione richiesta, potranno essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo infocramum@gmail.com entro il 31 marzo 2025 alle ore 23:59.

Le opere proposte devono essere originali e realizzate con materiali durevoli, resistenti alle intemperie e idonei all’esposizione all’aperto. Le dimensioni massime consentite per le installazioni sono 16 metri quadri di base e 5 metri di altezza. Ogni progetto dovrà includere una proposta dettagliata di budget. Maggiori informazioni nel bando allegato. I nomi dei finalisti saranno resi pubblici entro il 15 maggio 2025.

I finalisti, selezionati in un numero da cinque a dieci, avranno l’opportunità di esporre i modelli delle loro opere in una mostra tra giugno e settembre 2025 presso la Listone Giordano Arena a Milano o in altra sede definita dall’azienda. In occasione dell’inaugurazione della mostra, il vincitore sarà premiato con un cubo di legno, simbolo del Premio Cramum, e riceverà un premio economico di 2mila euro. Dopo la verifica della fattibilità, Listone Giordano finanzierà la realizzazione dell’opera vincitrice con un budget massimo di ulteriori 8mila euro.

Per tutte le informazioni sul bando del Premio Cramum 2024, si può cliccare qui.