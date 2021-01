Le nuove acquisizioni d’arte contemporanea dell’Emilia Romagna

Anche l’Emilia-Romagna si muove per sostenere e promuovere l’arte contemporanea. Come? Puntando sull’innovazione e sui giovani. Sono state in totale 241 le candidature presentate per il bando di acquisizione indetto dalla Regione per incrementarei il patrimonio emiliano-romagnolo, attraverso l’erogazione di premi d’acquisito per un massimo di 4.950 euro per opera, al netto delle imposte di legge. Il premio è stato assegnato a 36 lavori, di cui 15 opere di fotografia, sei sculture, cinque opere pittoriche, due illustrazioni, quattro opere di tecnica mista e quattro opere di videoarte. Attualmente è però sospesa l’assegnazione di un premio-acquisto di opere fotografiche, subordinato al completamento della documentazione richiesta.

L’iniziativa, promossa dall’assessore regionale alla cultura e paesaggio Mauro Felicori, ex direttore della Reggia di Caserta, rientra nel più grande piano di valorizzazione delle ricchezze e potenzialità regionali, promossa dal governatore Stefano Bonaccini, area PD. Felicori ha affermato che la Regione vuol sostenere, tra gli altri, anche il settore delle arti visive, particolarmente colpito dalla sospensione di mostre, fiere, ed eventi a causa dell’emergenza sanitaria. Come punto chiave del suo programma politico, infatti, è la profonda necessità di un approccio alla cultura non solo legato alla formazione – in cui l’Emilia-Romagna è tradizionalmente insuperabile – ma anche alla produzione industriale della cultura e delle arti.

Delle 241 candidature, la giuria ha giudicato effettivamente candidabili circa 211 opere, dopo incontri online e condivisione dei materiali su piattaforme digitali. L’età degli artisti che si sono candidati al bando è compresa tra i 28 e i 60 anni, ma è la partecipazione dei giovani a essere più massiccia, nella fascia compresa tra i 30 anni e i 45 anni. Si sono inoltre candidati quattro collettivi di artisti. Tutti i candidati sono legati alle esperienze artistiche del territorio emiliano e la maggior parte risulta essere residente a Bologna.

Le opere di pittura, disegno, scultura, fotografia e videoarte sono state esaminate dalla commissione, composta da Gloria Bartoli, vicedirettrice artistica di Arte Fiera, Walter Guadagnini, direttore di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino e direttore artistico di Fotografia Europea, Marco Pierini, direttore alla Galleria nazionale dell’Umbria e Direzione Regionale Musei Umbria.

«Anche in questo modo la Regione, per fare fronte all’emergenza causata dall’epidemia, vuole sostenere tra gli altri il settore delle arti visive, particolarmente colpito a causa della chiusura temporanea delle gallerie d’arte e dalla sospensione e annullamento delle fiere e delle mostre», ha dichiarato Felicori. «In particolare, abbiamo rivolto l’attenzione ai giovani artisti che operano nel territorio regionale. Questo bando rappresenta uno sforzo ulteriore e complementare al lavoro che il Ministero per i Beni culturali già svolge, attraverso il piano per l’arte contemporanea, a sostegno di linguaggi artistici che possono considerarsi a pieno titolo forme di innovazione. L’arte contemporanea, infatti, sposa non di rado tecniche di produzione tradizionali e nuove tecnologie, nonché pratica la più larga convergenza delle discipline artistiche: è un linguaggio del presente che guarda al futuro».

Gli artisti vincitori del bando

Ecco l’elenco dei 36 artisti e collettivi aggiudicatari del premio di acquisto, nelle rispettive categorie: Stefano Bazzano (fotografi)a, Ruth Beraha (scultura), Paolo Bufalini (scultura), Rudy Cremonini (pittura), Giulia Dall’Olio (disegno), Giulia Dari (fotografia), Irene Fenara (fotografia), Niccolò Morgan Gandolfi (fotografia), Collettivo Garaffoni Ambroni Rossi (fotografia), Silvia Infranco (pittura), Rachele Maistrello (videoarte), Luca Massaro (fotografia), Elena Mazzi (videoarte), Nicola Melinelli (pittura), Gabriele Micalizzi (fotografia), Luca Monterastelli (scultura), Francis Offman (pittura), Alessandro Neretti (scultura), Mattia Pajè (disegno), Collettivo PetriPaselli (scultura), Nazzarena Poli Maramotti (pittura), Giulia Poppi (fotografia), Luca Santese (fotografia), Macello Spada (scultura), Davide Trabucco (fotografia), Jacopo Valentini (fotografia), Emilio Vavarella (fotografia), Riccardo Baruzzi (videoarte), Silvia Camporesi (fotografia), Cristian Chironi (quadro-fotografia), Adelaide Cioni (tecnica mista), Collettivo ZimmerFrei (videoarte), Marco di Giovanni (scultura tecnica mista), Claudia Losi (tecnica mista), Andrea Salvatori (scultura ceramica), Davide Tranchina (fotografia).