Lunigiana Land Art: aperta la call per sei residenze artistiche

Sei residenze artistiche per 12 Comuni tra Toscana, Liguria ed Emilia Romagna: aperta la call di “Lunigiana Land Art”, il progetto diffuso per la valorizzazione del territorio attraverso il dialogo tra i linguaggi della creatività contemporanea e il territorio. Fino al 21 febbraio, gli artisti potranno sottoporre i progetti al comitato scientifico, composto da Chiara Agradi, Fondation Cartier pour l’art contemporain di Parigi, Nicolas Ballario, Critico d’arte e curatore, Matteo Balduzzi, Museo Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, Elisa Medde, FOAM Amsterdam, e coordinato da Spazi Fotografici e Matèria, ideatori e curatori del programma On-Site, con la direzione di Francesca Fontana e Angela Tanania. Oltre alle sei residenze d’artista nei sei comuni partner, il programma prevede sei workshop di produzione, con autori di rilievo come Mario Cresci e Jacopo Benassi, nei restanti sei comuni della Lunigiana.

Questi i Comuni coinvolti nel progetto, vincitori dell’avviso pubblico “Borghi in Festival”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura: Mulazzo (capofila), Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri. Il programma, che prevedrà anche altri interventi, tra cui, spettacoli, laboratori, tour e performance, sempre nell’ottica di una fruizione lenta dei luoghi, si svilupperà tra marzo e giugno 2022 e culminerà in un evento finale dal 30 giugno al 3 luglio. Gli artisti selezionati verranno invitati a risiedere nel territorio per realizzare un’installazione site-specific e un lavoro da promuovere on line oltre che nell’evento conclusivo. L’open call, alla quale sarà dedicato un evento on line il 23 gennaio, alle ore 21 (clicca qui per registrarti), porterà i sei autori a lavorare in un contesto unico, in dialogo con l’ambiente e con le comunità che lo abitano.

«Siamo molto soddisfatti che la nostra proposta abbia conquistato la selezione dell’avviso pubblico “Borghi in Festival”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura», ha commentato il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa. «Il nostro è un territorio unico nel suo genere e merita di essere valorizzato. Siamo certi che “Lunigiana Land Art” saprà sottolinearne la spiccata vocazione artistica che da secoli lo caratterizza, unitamente alla qualità paesaggistica dell’area, riconosciuta Riserva MaB Unesco Appennino Tosco-Emiliano e caratterizzata da un armonioso rapporto tra uomo e natura».