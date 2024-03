Movin’Up, il bando per favorire la mobilità artistica internazionale

Favorire la partecipazione di giovani creativi e creative a programmi di ricerca, formazione o residenze artistiche organizzati da istituzioni estere di rilievo. Promuovere il lavoro degli artisti e delle artiste italiani in ambito internazionale, attraverso occasioni di visibilità e di rappresentazione delle loro attività e ricerche. Questi alcuni degli obiettivi di Movin’Up Spettacolo-Performing Arts, bando arrivato alla 25ma edizione e rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all’estero da enti pubblici o privati, istituzioni culturali, festival, organizzazioni internazionali, istituti di formazione e perfezionamento per esperienze di residenza, produzione, co-produzione, circuitazione, tournee, formazione. Il bando è promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, insieme con la Regione Puglia per il tramite del TPP – Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e con GA/ER Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna. Nella nuova sessione 2023/2024, i settori artistici ammessi afferiscono all’Area Spettacolo e Arti Performative, nello specifico, per musica, teatro, danza, circo contemporaneo.

Realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale, l’iniziativa permette agli artisti e alle artiste di richiedere un sostegno per un’esperienza di mobilità artistica all’estero e di internazionalizzazione della propria carriera professionale. Il supporto di Movin’Up si configura come premio a copertura – totale o parziale – dei costi vivi sostenuti dai/dalle giovani emergenti per la realizzazione dei progetti selezionati, nelle varie destinazioni a livello mondiale. Verranno prese in considerazione le attività all’estero con inizio e/o svolgimento compreso tra il primo luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

In questa nuova edizione di Movin’Up Spettacolo-Performing Arts, insieme al programma generale, vengono inoltre confermati i focus speciali per candidature secondo specifici criteri: appartenenza territoriale degli artisti, per il Focus Emilia Romagna; sviluppo geografico dei progetti internazionali, per il Focus Macro Regione Adriatico-Ionica. La partecipazione è libera e gratuita. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 12 del 29 marzo 2024.

Per consultare il bando completo, si può cliccare qui.