Premio COMEL: aperto il bando della XI edizione

L’edizione di quest’anno del Premio COMEL, dedicata al tema Alluminio, Sotto la Superficie, invita gli artisti a esplorare le proprie parti recondite, spingendosi oltre il velo superficiale d’apparenza. L’alluminio, noto per creare una patina protettiva quando esposto all’ossigeno, diventa una metafora delle barriere che gli esseri umani innalzano per proteggere la propria interiorità. Attraverso l’arte, i partecipanti sono invitati a superare e infrangere questi blocchi, mettendo in luce ciò che si tiene esiliato nel profondo.

Il bando per partecipare al Premio COMEL, rivolto ad artisti dai 18 anni in su che vivono o lavorano in uno dei paesi del continente europeo, invita all’esplorazione dell’alluminio tramite diverse forme d’arte, tra cui pittura, scultura, design, fotografia e installazioni. L’obbiettivo è quello di incoraggiare gli artisti a spingersi oltre, verso una riflessione attorno la natura umana, nella quale l’espressione artistica è intesa come mezzo di rivelazione personale.

Esso si configura non solo come una straordinaria vetrina per gli artisti europei, ma anche come un’occasione per ottenere riconoscimenti prestigiosi. La giuria del premio, composta da esperti del settore e presieduta dal rinomato professore Giorgio Agnisola, selezionerà 13 finalisti tra tutti i partecipanti, i quali avranno l’opportunità di esporre le loro opere presso lo Spazio COMEL di Latina, un luogo dedicato all’arte contemporanea. Tra i finalisti, verranno scelti due vincitori: il vincitore della XI edizione, che riceverà un premio in denaro di 3500 euro, e il vincitore del Premio del Pubblico, la cui opera sarà la più votata dai visitatori della mostra. Come ulteriore riconoscimento del talento dei finalisti, vi sarà la redazione di un catalogo della mostra di Latina, a cura dell’organizzazione, una mirata diffusione su media specializzati e l’organizzazione di un’intervista loro dedicata, al fine di comprendere la personale evoluzione artistica.

Le iscrizioni al concorso sono aperte e gratuite fino al 23 giugno 2024, per consultare il bando di concorso e procedere con l’iscrizione, è possibile visitare il sito ufficiale del Premio Comel Vanna Migliorin, che configurandosi come una straordinaria vetrina per gli artisti europei, continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama artistico europeo, promuovendo il dialogo culturale e l’innovazione attraverso l’arte.