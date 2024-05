Premio di Pittura Giuseppe Casciaro 2024: online il nuovo bando

È online il nuovo bando del Premio di Pittura Giuseppe Casciaro. L’evento, giunto alla settima edizione, è nato per valorizzare la figura e l’arte del noto pittore salentino Giuseppe Casciaro (Ortelle, 1863-Napoli, 1941). A promuoverlo è l’Associazione Turistica Pro Loco di Vignacastrisi, in provincia di Lecce, con il sostegno del Comune di Ortelle, paese natio dell’artista, sensibile paesaggista, certamente il più grande pastellista della pittura italiana a cavallo tra Otto e Novecento. Il Premio intende stimolare la riflessione sull’arte contemporanea nonché promuovere il recupero e la valorizzazione della figura del pittore.

Casciaro, oltre che raffinato pittore, fu anche attento collezionista, raccogliendo nella sua villa al Vomero le opere di amici e colleghi, artisti come Degas, De Nittis, Turner e tanti altri. La sua dimora era la meta indiscussa di tutti gli artisti che transitavano a Napoli tra fine Ottocento e inizio Novecento. Il Premio, oltre a ricordare l’amore dell’artista per la pittura, ne rievoca l’apertura mentale, la sensibilità alle istanze più innovative dell’arte del suo tempo. Per questo la competizione non ha limiti di età, né vincoli di tema – nonostante la risaputa predilezione di Casciaro per il paesaggio – né di tecnica, comprendendo, oltre al pastello, l’olio, l’acquerello, il disegno, il collage, finanche l’assemblaggio e il ricamo. Unico vincolo le dimensioni dell’opera partecipante che non devono superare il metro in nessuna delle due dimensioni.

Ideato da Carmelo Cipriani, tutt’oggi curatore della manifestazione, e da Sergio Ortese, compianto storico dell’arte e profondo conoscitore del Salento, il Premio, si avvale di una giuria stabile, alla quale, di anno in anno, si affiancano due differenti critici/curatori/storici dell’arte di comprovata professionalità. Al vincitore è assegnato un premio-acquisto di mille euro e la possibilità di tenere una personale, con relativo catalogo, nei rinnovati spazi della Gigi Rigliaco Gallery a Galatina.

Negli anni trascorsi il Premio ha acquisito alla costituenda Pinacoteca Civica di Ortelle le opere di Gianfranco Basso (Lecce, 1978), Giuseppe Ciracì (Brindisi, 1975), Evita Andùjar (Siviglia-Spagna, 1974), Massimo Saverio Ruiu (San Severo, 1961), Francesco Cuna (Galatina, 1978), Gianluca Marinelli (Taranto, 1983) offrendo un significativo spaccato dell’odierna sperimentazione pittorica. Marinelli si è aggiudicato l’edizione 2023 con l’opera Trazzonara, interessante riproposizione della tematica paesaggistica mediante l’accostamento di frammenti pittorici non modulari.

Cresciuto progressivamente in termini qualitativi e quantitativi, il Premio nelle passate edizioni ha coinvolto artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, trasformandosi in un osservatorio della pittura contemporanea in tutte le sue declinazioni.

La partecipazione al premio è gratuita. Per candidarsi c’è tempo fino al 30 giugno. Dopo una prima selezione dei lavori concorrenti, i finalisti saranno invitati alla mostra conclusiva del Premio, in programma dal 10 agosto al 24 agosto. A ospitare l’evento sarà ancora una volta Palazzo Rizzelli, importante costruzione nobiliare di inizio Novecento, decorato da pregevoli tempere liberty.

Promosso in collaborazione con l’Associazione Culturale “De la da mar. Centro Studi sulle Arti Pugliesi” e l’UNPLI-Puglia, il Premio gode dei patrocini della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e della Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il bando sulla pagina Facebook.