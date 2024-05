Premio Driving Energy 2024: la fotografia per scoprire l’invisibile

C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare alla terza edizione del Premio Driving Energy, riconoscimento dedicato a fotografi professionisti e amatori attivi in Italia, ideato e sviluppato da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale. Il tema proposto quest’anno è La via dell’invisibile. I fotografi sono invitati a riflettere su ciò che non si vede eppure produce effetti visibili: un modo per celebrare il talento e l’unicità dell’arte, che vede realtà che per molti non esistono, o non esistono ancora. Un argomento che sottolinea l’impegno di Terna a realizzare infrastrutture elettriche sempre più “invisibili”, cioè sostenibili e integrate nel territorio.

Il concorso prevede cinque riconoscimenti: il Premio Senior, del valore di 15mila euro, il Premio Giovane, del valore di 5mila euro, il Premio Amatori, riservato ai non professionisti, del valore di 5mila euro, la Menzione Opera più votata da Terna, del valore di 2 mila euro, e la Menzione Accademia, del valore di 2 mila euro, dedicata agli iscritti a una realtà di alta formazione dei settori d’interesse del Premio. Il Curatore Marco Delogu, nella video intervista pubblicata sul sito del Premio, ha raccontato cosa la Giuria cerca nei lavori dei partecipanti: «Cerchiamo autori che con il Premio raccontino quella che è la loro identità e la loro visione. Per questa terza edizione i criteri curatoriali sono sempre più forti: ricercare un’identità visiva tra le tante iscrizioni. Non vogliamo documenti sterili, vogliamo capire cosa muove le persone, perché usano questo linguaggio e perché lo usano in maniera così forte».

Fanno parte della Giuria, Lorenza Bravetta, nel ruolo di Presidente, Francesca Barbi Marinetti, critica d’arte, curatrice e imprenditrice culturale, Micol Forti, Curatrice della Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani, Rosa Alba Impronta, collezionista, imprenditrice e fondatrice del progetto Made in Cloister di Napoli, i fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, registi e sceneggiatori, David Massey, Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Terna.

Tra luglio e settembre si terrà la fase di selezione e verranno proclamati i finalisti. Il 24 settembre saranno annunciati i vincitori, con l’inaugurazione e l’apertura della Mostra a Palazzo delle Esposizioni di Roma, che sarà visitabile gratuitamente fino al 13 ottobre 2024.

Per tutte le informazioni, si può cliccare qui.