Premio Fabbri per le Arti Contemporanee 2023: aperto il bando

Ritorna per la dodicesima edizione il Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee, promosso dalla omonima fondazione e reso possibile grazie al supporto della famiglia Fabbri e con la collaborazione del Comune di Pieve di Soligo. Proseguendo l’intento della Fondazione, istituita per promuovere azioni e iniziative di sviluppo culturale, sociale ed economico, il Premio è diventato ormai un punto di riferimento per gli operatori dell’arte contemporanea e per il suo pubblico, anche grazie all’attenzione dedicata alla creatività più sperimentale.

Anche quest’anno, infatti, il Premio Fabbri, curato da Carlo Sala, si articola in due sezioni: Arte emergente e Fotografia contemporanea. La prima è dedicata agli autori under 35 che, secondo una logica intermediale, potranno partecipare con linguaggio espressivo: dalla pittura all’installazione, dalla fotografia alla videoarte, dalla performance e sound art fino al disegno e alla grafica. La seconda sezione invece, priva di limiti anagrafici, è dedicata alla Fotografia contemporanea attraverso una varietà di concezioni dello specifico medium, in continuità con l’attività di Fondazione Francesco Fabbri che promuove il Festival F4 / un’idea di Fotografia. A entrambe le sezioni potranno partecipare autori da ogni Paese del mondo. L’ultima edizione, nel 2022, è stata vinta da VEGA, duo composto da Francesca Pionati e Tommaso Arnaldi, per la sezione Arte Emergente, e da Silvia Bigi, per la sezione Fotografia.

I due vincitori riceveranno un premio acquisto di 5mila euro ciascuno, le opere entreranno nella collezione permanente di Fondazione Francesco Fabbri e saranno custodite nel centro residenziale di Casa Fabbri. La giuria è composta da critici e curatori, quali Daniele De Luigi, Rossella Farinotti, Antonio Grulli, Elisa Medde, Angel Moya Garcia, Giangavino Pazzola, Stefano Raimondi e Mauro Zanchi. Le opere finaliste saranno esposte a Villa Brandolini a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, dal 25 novembre al 17 dicembre 2023. Durante il vernissage saranno proclamati i vincitori alla presenza degli operatori, della stampa e del pubblico.

Il bando rimarrà aperto fino al 3 settembre 2023 e gli artisti potranno iscriversi via web o tramite posta ordinaria. Per tutte le informazioni, si può cliccare qui.